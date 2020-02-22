Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области. Архивное фото

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. новостной портал Китайский новостной портал Toutiao написал об эвакуации украинцев из Уханя и протестах жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных сограждан. Публикация вызвали активный отклик читателей в комментариях.

Большинство пользователей назвало поведение жителей Новых Санжар постыдным и неуместным, а также выразило недоумение в связи с подобной реакцией.

"Эпидемия отражает человеческую природу", - написал один из пользователей.

"В этот момент надежда в их (эвакуированных. – прим. ред.) сердцах была разрушена", - отметил другой читатель.

"Украинцам не нужно так относиться к своим эвакуированным соотечественникам. Эти люди просто слишком жестоки", – заметила еще один комментатор.

"Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - указал другой пользователь.

Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

Эвакуация граждан Украины из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась протестами в ряде регионов страны. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.

В поселке Новые Санжары в Полтавской области начались столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей в окрестном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями.