Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине

Большинство пользователей назвало поведение жителей Новых Санжар постыдным и неуместным, а также выразило недоумение в связи с подобной реакцией.
21 февраля, 01:42Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
"Эпидемия отражает человеческую природу", - написал один из пользователей.
"В этот момент надежда в их (эвакуированных. – прим. ред.) сердцах была разрушена", - отметил другой читатель.
"Украинцам не нужно так относиться к своим эвакуированным соотечественникам. Эти люди просто слишком жестоки", – заметила еще один комментатор.
"Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - указал другой пользователь.
Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Эвакуация граждан Украины из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась протестами в ряде регионов страны. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.
В поселке Новые Санжары в Полтавской области начались столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей в окрестном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями.
Украинские власти осудили протесты. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
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