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2020-02-22T03:31+0300
https://ria.ru/20200222/1565086995.html
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
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РИА Новости

Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине

03:31 22.02.2020
86600
© REUTERS / Valentyn OgirenkoДемонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Китайский новостной портал Toutiao написал об эвакуации украинцев из Уханя и протестах жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных сограждан. Публикация вызвали активный отклик читателей в комментариях.
Большинство пользователей назвало поведение жителей Новых Санжар постыдным и неуместным, а также выразило недоумение в связи с подобной реакцией.
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
21 февраля, 01:42
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
"Эпидемия отражает человеческую природу", - написал один из пользователей.
"В этот момент надежда в их (эвакуированных. – прим. ред.) сердцах была разрушена", - отметил другой читатель.
"Украинцам не нужно так относиться к своим эвакуированным соотечественникам. Эти люди просто слишком жестоки", – заметила еще один комментатор.
"Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - указал другой пользователь.

Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

Эвакуация граждан Украины из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась протестами в ряде регионов страны. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.
В поселке Новые Санжары в Полтавской области начались столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей в окрестном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями.
Украинские власти осудили протесты. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
Владимир Зеленский
21 февраля, 15:26
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
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Беспорядки в Полтавской областиВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Здоровых граждан привезли в больную страну
22 февраля, 06:53
Александр Томилов
24014062053
Украина еще и на такое способна!!!😡😡😡
22 февраля, 07:46
Alex Capilat
48514230
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