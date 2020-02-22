СМИ: Белый дом попросил составить списки противников Трампа

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Новый руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти объявил сотрудникам, что противников президента Новый руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти объявил сотрудникам, что противников президента Дональда Трампа больше не будут отправлять на повышение по службе в другие ведомства, сообщает в субботу издание Axios со ссылкой на источники.

По его информации, в четверг Макэнти собрал представителей федеральных ведомств, где попросил их указать на политических назначенцев в структурах власти, которые считаются настроенными против Трампа. Основные перемены, по словам Макэнти, последуют уже после президентских выборов в ноябре 2020 года, отмечает Axios.

Ранее после завершения процедуры импичмента Трампу ряд выступивших на слушаниях в конгрессе чиновников лишились своих должностей. Из Совета национальной безопасности Белого дома был уволен полковник Александр Виндман, был снят с должности посол США при ЕС Гордон Сондленд.