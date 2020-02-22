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СМИ: Белый дом попросил составить списки противников Трампа
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РИА Новости

СМИ: Белый дом попросил составить списки противников Трампа

03:24 22.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Новый руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти объявил сотрудникам, что противников президента Дональда Трампа больше не будут отправлять на повышение по службе в другие ведомства, сообщает в субботу издание Axios со ссылкой на источники.
По его информации, в четверг Макэнти собрал представителей федеральных ведомств, где попросил их указать на политических назначенцев в структурах власти, которые считаются настроенными против Трампа. Основные перемены, по словам Макэнти, последуют уже после президентских выборов в ноябре 2020 года, отмечает Axios.
Ранее после завершения процедуры импичмента Трампу ряд выступивших на слушаниях в конгрессе чиновников лишились своих должностей. Из Совета национальной безопасности Белого дома был уволен полковник Александр Виндман, был снят с должности посол США при ЕС Гордон Сондленд.
Сам 29-летний Макэнти был в 2018 году уволен из Белого дома тогдашним главой аппарата Джоном Келли, который позже покинул администрацию. Как пишет Axios, Макэнти уже тогда показал себя как ярый сторонник Трампа и тот, считая его лояльным в высшей степени, дал ему полномочия на зачистку от "плохих людей" и "теневого государства".
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