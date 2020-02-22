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Коллекторы рассказали, как накопить на подарки без кредитов
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РИА Новости

Коллекторы рассказали, как накопить на подарки без кредитов

03:20 22.02.2020
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© Fotolia / mizar_21984Коробки с подарками. Архивное фото
Коробки с подарками. Архивное фото
© Fotolia / mizar_21984
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кредитными средствами для покупки подарков на праздники пользуется до 30% россиян, однако стоимость подарков обычно не превышает 10 тысяч рублей, такую сумму можно скопить за три месяца при сокращении ежемесячных расходов даже на 5%, рассказал РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
"Для многих праздники означают обязательное обращение в кредитные организации за заёмными средствами для того, чтобы порадовать любимых. В среднем от 15 до 30% клиентов в зависимости от сегмента в той или иной мере готовы воспользоваться кредитными средствами для покупок", - прокомментировал он, добавив, что подавляющее большинство использует для этого кредитные карты.
Однако стоит избегать оформления таких кредитов и займов, советует Чиркин. "Учитывая, что средняя сумма подарка варьируется от 5 до 10 тыс рублей, то в большинстве случаев, такую сумму возможно накопить за 3 месяца, урезав среднестатистические расходы максимум на 5-8%. Как правило, достаточно отказаться на время от вещей не первостепенной важности - кофе на вынос, поездки на такси, обеды в кафе и ресторанах, то есть то, без чего можно прожить и то, что не отразится на качестве жизни", - сказал представитель НАПКА.
Он напомнил, что "эмоциональные" кредиты могут привести заемщика к выходу на просрочку. Клиенты банка, оформившие ссуду на важную, давно планируемую цель, выходят на просрочку вдвое реже, чем те, которые берут средства в банке в порыве эмоций.
Россиянину не стоит оформлять новую ссуду и в случае, если у него уже есть непогашенные обязательства перед банком. "Среди тех, у кого один кредит, лишь 10% имеют просрочку, а в категории 3 и более - уже 35%. К счастью, банки не спешат брать на себя такие риски, а введённый не так давно показатель долговой нагрузки существенно ограничил кредиторов в выдаче денег "закредитованной" категории", - заключил Чиркин.
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)РоссияОбщество
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