Коллекторы рассказали, как накопить на подарки без кредитов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Кредитными средствами для покупки подарков на праздники пользуется до 30% Кредитными средствами для покупки подарков на праздники пользуется до 30% россиян , однако стоимость подарков обычно не превышает 10 тысяч рублей, такую сумму можно скопить за три месяца при сокращении ежемесячных расходов даже на 5%, рассказал РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

"Для многих праздники означают обязательное обращение в кредитные организации за заёмными средствами для того, чтобы порадовать любимых. В среднем от 15 до 30% клиентов в зависимости от сегмента в той или иной мере готовы воспользоваться кредитными средствами для покупок", - прокомментировал он, добавив, что подавляющее большинство использует для этого кредитные карты.

Однако стоит избегать оформления таких кредитов и займов, советует Чиркин. "Учитывая, что средняя сумма подарка варьируется от 5 до 10 тыс рублей, то в большинстве случаев, такую сумму возможно накопить за 3 месяца, урезав среднестатистические расходы максимум на 5-8%. Как правило, достаточно отказаться на время от вещей не первостепенной важности - кофе на вынос, поездки на такси, обеды в кафе и ресторанах, то есть то, без чего можно прожить и то, что не отразится на качестве жизни", - сказал представитель НАПКА.

Он напомнил, что "эмоциональные" кредиты могут привести заемщика к выходу на просрочку. Клиенты банка, оформившие ссуду на важную, давно планируемую цель, выходят на просрочку вдвое реже, чем те, которые берут средства в банке в порыве эмоций.