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Эксперты рассказали, где будут самые дорогие масленичные блины
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РИА Новости

Эксперты рассказали, где будут самые дорогие масленичные блины

03:08 22.02.2020 (обновлено: 14:43 22.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с красной икрой, приготовленные на масленичной ярмарке
Блины с красной икрой, приготовленные на масленичной ярмарке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блины с красной икрой, приготовленные на масленичной ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Приготовление блинов на Масленицу дороже всего обойдется на Чукотке, а дешевле всего — в Алтайском крае, подсчитали для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор".
Для анализа использовались цены на ингредиенты в магазинах несетевой розницы. Всего "Эвотор" изучил кассовые чеки с 600 тысяч онлайн-касс в торговых точках России. В подсчетах использовался следующий рецепт блинов: пол-литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.

"В среднем по России себестоимость 20 блинов (один килограмм) составила 62 рубля, или три рубля за один блинчик. Для москвичей блины обойдутся в 78 рублей, а для петербуржцев — в 66 рублей. Самые дорогие блины в этом году на Чукотке — 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае — 45 рублей", — рассказали аналитики.

На Сахалине средняя себестоимость килограмма блинов составляет 95 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 91 рубль, на Камчатке — 87 рублей, в Якутии — 86 рублей, в Хабаровском крае — 73 рубля.
Чуть дешевле блины в Крыму — 64 рубля, в Иркутской области — 62 рубля, в Самарской области — 60 рублей, в Красноярском и Краснодарском краях — 59 рублей, в Татарстане — 57 рублей, в Калининградской и Воронежской областях — 56 рублей, в Нижегородской и Свердловской областях — 55 рублей.
Еще ниже стоимость килограмма блинов будет в Новосибирской и Псковской областях — 53 рубля, в Пермском крае — 52 рубля, в Волгоградской и Оренбургской областях — 50 рублей, в Вологодской области — 49 рублей, подсчитали в "Эвотор".
Зарина Догузова
19 февраля, 15:15Туризм
Названы лучшие места России для встречи Масленицы
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МасленицаРоссияОбщество
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