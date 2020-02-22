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Эксперты рассказали, что россияне покупают к 23 февраля
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РИА Новости

Эксперты рассказали, что россияне покупают к 23 февраля

03:06 22.02.2020
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© Flickr / alvanmanПодарки
Подарки
© Flickr / alvanman
Подарки. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россияне в выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, увеличивают покупки спортивных товаров, активно тратят средства на одежду и обувь, а также на товары в супермаркетах, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке (РСХБ).
Банк оценил влияние Дня защитника Отечества на покупательную активность россиян. По данным РСХБ, в период с 22 по 24 февраля общий объем трат держателями карт банка увеличивается на 60%.
"Самыми популярными становятся покупки в категории спорттоваров: количество операций по картам здесь увеличивается в 2,7 раза. На втором месте супермаркеты, одежда, обувь и аксессуары - в 2,5 раза. Траты в кафе и ресторанах вырастают в 2 раза, а на покупки детских игрушек накануне праздника россияне начинают тратить больше в 1,9 раза", - рассказали в РСХБ.
При этом мужчины в праздничные дни предпочитают тратить деньги в кафе, ресторанах и супермаркетах, а женщины начинают расходовать больше средств в салонах красоты, магазинах одежды, обуви, аксессуаров и детских игрушек. По оценке банка, средняя стоимость подарка на 23 февраля в Москве составляет 2,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 1,5 тысячи, в российских регионах - около 800 рублей.
Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк отметила, что граждане планируют семейные развлечения на дни отдыха и активнее совершают покупки, в том числе - с помощью банковских карт.
"Интересно, что больше всего увеличивается количество покупок в категории спорттоваров. Приятно предположить, что наши девушки и женщины делают полезные подарки своим мужчинам на 23 февраля, предпочитая видеть их в хорошей физической форме", - добавила Деменюк.
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