Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первый спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется запустить с космодрома Первый спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется запустить с космодрома Байконур в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В мае 2019 года в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета говорилось, что старт намечается в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым спутником "Арктика-М" планируется на 9 декабря", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

В августе 2019 года в материалах Роскосмоса на сайте госзакупок говорилось, что запуск второго спутника "Арктика-М" отложен с 2021 на 2023 год.

Ранее в федеральной космической программе России на 2016-2025 годы также имелись планы осуществить запуски еще трех аппаратов "Арктика-М" в 2023, 2024 и 2025 годах, однако контракт на их производство пока не заключен.

По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".