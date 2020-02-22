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РИА Наука
2020-02-22T03:03+0300
https://ria.ru/20200222/1565086827.html
Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики

03:03 22.02.2020
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первый спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется запустить с космодрома Байконур в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В мае 2019 года в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета говорилось, что старт намечается в третьем-четвертом кварталах 2020 года.
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым спутником "Арктика-М" планируется на 9 декабря", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
В августе 2019 года в материалах Роскосмоса на сайте госзакупок говорилось, что запуск второго спутника "Арктика-М" отложен с 2021 на 2023 год.
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Ранее в федеральной космической программе России на 2016-2025 годы также имелись планы осуществить запуски еще трех аппаратов "Арктика-М" в 2023, 2024 и 2025 годах, однако контракт на их производство пока не заключен.
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
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РИА НаукаБайконур (космодром)АрктикаКосмос - РИА НаукаРоссия
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