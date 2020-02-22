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https://ria.ru/20200222/1565086761.html
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
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РИА Новости

NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max

02:55 22.02.2020 (обновлено: 14:36 22.02.2020)
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CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing-737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная прокуратура США расследует версию о том, что пилот компании Boeing мог умышленно ввести в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно нового программного обеспечения для самолетов 737 Max, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, за последние месяцы прокуроры допросили несколько сотрудников Boeing. Некоторые из заданных ими вопросов были сосредоточены на том, умышленно ли пилот Марк Форкнер, который тестировал новую модель 737 Max, дезинформировал FAA о новом программном обеспечении управления полетами MCAS.
В прошлом году NYT сообщала со ссылкой на документы, что Форкнер еще в 2016 году указывал на проблемы системы коррекции маневрирования. В частности, писало издание, он рассказывал коллегам, что MCAS вызывала проблемы при тестировании на авиасимуляторе.
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В октябре прошлого года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила существенные недочеты при сертификации 737 Max со стороны Boeing и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о MCAS была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил Boeing чрезмерные полномочия в процессе сертификации.
В марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после сразу двух авиакатастроф, наиболее вероятной причиной которых считается дефект программного обеспечения. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек.
Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. Тем не менее с января производство лайнеров 737 MAX приостановлено.
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Boeing 737The Boeing CompanyСШАВ мире
Популярные комментарии
"регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации" - И всё это, заметьте, абсолютно бесплатно. У них же там в Америке, как известно, коррупции нет =))
22 февраля, 04:37
СССергей Смирнов
1960001
"Компания Boeing обновила программу обучения пилотов." - Зачеркните "пилотов" и напишите вместо этого "камикадзе", так точнее будет.
22 февраля, 04:40
СССергей Смирнов
1620002
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