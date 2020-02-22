NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max

По данным издания, за последние месяцы прокуроры допросили несколько сотрудников Boeing. Некоторые из заданных ими вопросов были сосредоточены на том, умышленно ли пилот Марк Форкнер, который тестировал новую модель 737 Max, дезинформировал FAA о новом программном обеспечении управления полетами MCAS.

В прошлом году NYT сообщала со ссылкой на документы, что Форкнер еще в 2016 году указывал на проблемы системы коррекции маневрирования. В частности, писало издание, он рассказывал коллегам, что MCAS вызывала проблемы при тестировании на авиасимуляторе.

В октябре прошлого года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила существенные недочеты при сертификации 737 Max со стороны Boeing и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о MCAS была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил Boeing чрезмерные полномочия в процессе сертификации.

В марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после сразу двух авиакатастроф, наиболее вероятной причиной которых считается дефект программного обеспечения. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек.