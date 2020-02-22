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СМИ: двое заключенных погибли, 25 ранены в драке в мексиканской тюрьме
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РИА Новости

СМИ: двое заключенных погибли, 25 ранены в драке в мексиканской тюрьме

02:46 22.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкМексиканская полиция
Мексиканская полиция
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Перейти в фотобанк
Мексиканская полиция. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Беспорядки произошли в ночь на пятницу в тюрьме мексиканского штата Табаско и повлекли гибель двух заключенных, еще 25 человек ранены, сообщают местные СМИ.
"По меньшей мере двое убиты и 25 ранены в результате драки в Центре социальной реадаптации штата Табаско Creset, расположенном в Вильяэрмосе", - говорится в материале издания Jornada.
Сообщается, что охрана тюрьмы не смогла воспрепятствовать беспорядкам и покинула место конфликта до прибытия силового подкрепления, говорится также о разграблении тюремного магазина.
По информации СМИ, в пятницу пятеро участников конфликта были доставлены в больницы с колюще-режущими ранами, остальные пострадавшие получили медпомощь на месте.
Официальной информации о конфликте не поступало, однако секретарь правительства штата сообщил журналистам, что силы правопорядка взяли под контроль ситуацию в исправительном учреждении уже к полуночи.
Мятежи и жестокие конфликты в мексиканских тюрьмах случаются каждый год. Бунт в тюрьме "Топо-Чико" штата Нуэво-Леон в феврале 2016 года унес жизни почти 50 человек и стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
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