С обвинявших Блумберга в сексизме женщин снимут обязательство молчать

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии США Майк Блумберг в пятницу заявил, что снимает с трех женщин, которые обвиняли его в сексистских и женоненавистнических комментариях, обязательства по конфиденциальности, сообщает Politico со ссылкой на его заявление.
В обращении Блумберга говорится, что у его компании Bloomberg LP есть три соглашения о неразглашении с женщинами, которые обвинили миллиардера в неуместных и оскорбительных комментариях.
"Если кто-то из них хочет освободиться от обязательств по соглашению о неразглашении, чтобы они могли высказаться об этих обвинениях, им следует обратиться в компанию, и им будет дано разрешение", - говорится в заявлении.
Решение стало результатом недавней стычки Блумберга на дебатах кандидатов на номинацию от демократов с другой кандидаткой Элизабэт Уорен. Она выступила с резкой критикой Блумберга за то, что он связал женщин соглашением о неразглашении по имевшим место сексуальным домогательствам и другим неуместным действиям с его стороны.
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