В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

РИМ, 22 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии, сообщает в пятницу вечером газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.
По их информации, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.
Вместе с ним с высокой температурой в больницу попала его 67-летняя супруга. Наличие у них коронавируса до последнего времени находилось под вопросом, после чего президент Венето Лука Дзайя заявил, что проведенные анализы показали положительный результат.
Это второй случай смерти в Европе от коронавируса. Ранее во Франции от этого заболевания скончался 80-летний китайский турист, прибывший из провинции Хубэй в середине января.
В пятницу на севере Италии объявлена вспышка заражения коронавирусом, число новых случаев в области Ломбардия достигло 15, еще накануне зараженных было трое.
В связи со вспышкой коронавируса жителей десяти коммун Ломбардии попросили без необходимости не покидать жилища. Контактировавшие с заболевшими будут помещены под карантин.
В затронутых эпидемией городах запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, включая карнавальные шествия, и торговая деятельность, за исключением покупок первой необходимости. Как сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, временное прекращение работы коснется местных компаний с тем, чтобы "избежать прямого контакта между людьми", а также образовательных учреждений, включая школы и детские сады.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами Китая были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса