Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 Февраля

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а 23 Февраля — это даже не путь, а магистраль. Как угодить "защитнику" на кулинарном поле, в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер.

"Мужская еда" должна быть аппетитной и сытной. Забудьте про руколу и обезжиренный йогурт, уберите из праздничного меню "рыбку на пару" и овсянку. Двадцать третьего февраля можно позволить себе излишества и приготовить не самую полезную, но вкусную еду. И начинать надо уже с завтрака, посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар Антон Калер. Замените привычные сосиски острыми колбасками, а глазунью — испанской тортильей или сэндвичем.

"Есть такие знаменитые французские сэндвичи, которые называются "Крок-мадам" и "Крок-месье", очень аппетитные и вкусные. Клаб-сэндвичи, о которых уже многие забыли, хотя раньше это была классика, популярные с картошкой фри или чипсами. Сэндвич трехслойный, с куриной грудкой, с листьями салата, майонезом или творожным сыром, с жареным беконом. Также на завтрак можно сделать очень интересные омлеты: испанский омлет-тортилью, который готовят с картофелем, или сделать яичный мусс", — рассказал шеф-повар.

Праздничный обед, плавно перетекающий в ужин, — это, конечно, мясо.

"Классика — это стейки. Сейчас они очень популярны, есть даже курсы повышения квалификации. Для мужчин самое лучшее — это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне, — это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например равиоли, но не обычные, а с сырным соусом", — посоветовал Антон Калер.

И наконец, даже самый брутальный "защитник" не откажется от соблазнительного десерта.

"Это могут быть достаточно интересные алкогольные десерты, типа ромовой бабы или коньячных бисквитов "Пьяная вишня". Все, что будет сытно, порадует мужчин, а некоторые будут рады даже пивным тортикам. Это просто банки пива, украшенные лентами и оформленные в виде торта", — сказал Антон Калер.