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https://ria.ru/20200222/1565086454.html
Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 Февраля
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РИА Новости

Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 Февраля

02:00 22.02.2020 (обновлено: 12:50 22.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПраздничный стол
Праздничный стол
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а 23 Февраля — это даже не путь, а магистраль. Как угодить "защитнику" на кулинарном поле, в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер.
"Мужская еда" должна быть аппетитной и сытной. Забудьте про руколу и обезжиренный йогурт, уберите из праздничного меню "рыбку на пару" и овсянку. Двадцать третьего февраля можно позволить себе излишества и приготовить не самую полезную, но вкусную еду. И начинать надо уже с завтрака, посоветовал в интервью радио Sputnik шеф-повар Антон Калер. Замените привычные сосиски острыми колбасками, а глазунью — испанской тортильей или сэндвичем.

"Есть такие знаменитые французские сэндвичи, которые называются "Крок-мадам" и "Крок-месье", очень аппетитные и вкусные. Клаб-сэндвичи, о которых уже многие забыли, хотя раньше это была классика, популярные с картошкой фри или чипсами. Сэндвич трехслойный, с куриной грудкой, с листьями салата, майонезом или творожным сыром, с жареным беконом. Также на завтрак можно сделать очень интересные омлеты: испанский омлет-тортилью, который готовят с картофелем, или сделать яичный мусс", — рассказал шеф-повар.

Праздничный обед, плавно перетекающий в ужин, — это, конечно, мясо.
"Классика — это стейки. Сейчас они очень популярны, есть даже курсы повышения квалификации. Для мужчин самое лучшее — это вкусно приготовленный кусок мяса. Сейчас начинается сезон, когда можно уже выйти и на природу и сделать вкусные шашлыки. Все, что приготовлено на открытом огне, — это здорово. Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например равиоли, но не обычные, а с сырным соусом", — посоветовал Антон Калер.
И наконец, даже самый брутальный "защитник" не откажется от соблазнительного десерта.
"Это могут быть достаточно интересные алкогольные десерты, типа ромовой бабы или коньячных бисквитов "Пьяная вишня". Все, что будет сытно, порадует мужчин, а некоторые будут рады даже пивным тортикам. Это просто банки пива, украшенные лентами и оформленные в виде торта", — сказал Антон Калер.
А 24 февраля — все в спортзал, чтобы пивной тортик не стал пивным животом. Тем более что день — выходной.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
21 февраля, 15:32Культура
Тина Канделаки посоветовала, что дарить мужьям на 23 февраля
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День защитника отечестваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Многие настоящие мужчины кушают намного скромнее в силу существующих стандартных заработков. И наоборот... многих, кто может позволить себе "парного поросенка", вряд ли можно отнести к защитникам Отечества.
22 февраля, 02:19
Александра
3140106
Русская кухня не в почете у шеф повара?..а зря
22 февраля, 02:19
Сергей Смирнов
2200102
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