Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай

"Пять рейсов вылетели друг за другом в направлении Пекина, Шанхая и Гуанчжоу как часть предложенной Qatar Airways инициативы под названием "зеленый коридор" по бесплатной доставке груза медицинской помощи объемом около 300 тонн, собранной китайскими общинами через посольства и консульства по всему миру для борьбы с коронавирусом", - гласит релиз.