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Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
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РИА Новости

Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай

01:23 22.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways отправила в Китай в пятницу пять специально выделенных самолетов с 300 тоннами медицинской помощи для поддержки в борьбе с коронавирусом, сообщили в компании.
"Пять рейсов вылетели друг за другом в направлении Пекина, Шанхая и Гуанчжоу как часть предложенной Qatar Airways инициативы под названием "зеленый коридор" по бесплатной доставке груза медицинской помощи  объемом около 300 тонн, собранной китайскими общинами через посольства и консульства по всему миру для борьбы с коронавирусом", - гласит релиз.
Как отметил исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер, "когда кризис в связи с распространением коронавируса начался, мы знали, что должны принять участие в поддержке наших друзей в Китае в качестве лидирующей авиакомпании в мире, у которой есть уникальная возможность оказать немедленную гуманитарную поддержку, выделив самолеты для доставки гуманитарной помощи".
Авиакомпания пообещала отправить в Китай еще больше медицинской помощи в ближайшие недели.
Чтобы защитить своих пассажиров и сотрудников от заболеваний, Qatar Airways оборудовала свои новейшие самолеты высокоэффективной системой очистки воздуха HEPA, которая устраняет почти 100% мелких частиц в воздухе, препятствуя распространению переносимых по воздуху грибков, вирусов и бактерий.
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Распространение нового коронавирусаQatar AirwaysКитайВ мире
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