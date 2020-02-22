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Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
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РИА Новости

Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования

00:28 22.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США различного достоинства
Банкноты долларов США различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты долларов США различного достоинства. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
Соглашение заключено с министерством юстиции и с Комиссией по ценным бумагам и рынкам.
Гендиректор банка Чарли Шарф признал, что сложившаяся ранее при выдаче кредитов практика "не соответствовала ценностям" банка. Он заверил, что банк провел фундаментальные изменения в бизнес-модели, вознаграждении менеджеров, руководстве и практике управления.
По результатам соглашения минюст отказывается выдвигать уголовные обвинения по нарушениям в банке в 2002-2016 годах. Отдельное соглашение об урегулировании касается гражданских исков минюста. Кроме того, банк создаст 500-миллионный фонд для компенсации инвесторам, пострадавшим от действий его сотрудников.
Ранее выяснилось, что работники Wells Fargo, от которых требовали привлекать все больше клиентов, создали более 3 миллионов фальшивых банковских счетов, причем во многих случаях за содержание этих счетов платили ничего не подозревающие клиенты банка. ФРС оштрафовала банк на 185 миллионов долларов, еще 142 миллиона долларов были выплачены за урегулирование гражданского иска. Кроме того, банк впоследствии признался в том, что завышал комиссионные по розничной ипотеке и продавал клиентам не требующуюся им автостраховку "в нагрузку" к другим услугам.
Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги, в его управлении находятся активы почти на 2 триллиона долларов. Число сотрудников составляет около 268 тысяч человек в 42 странах и территориях. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
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