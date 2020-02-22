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Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
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РИА Новости

Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года

00:18 22.02.2020 (обновлено: 00:22 22.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтанция метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии
Станция метро Смоленская Арбатско-Покровской линии
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Станция метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов, поезда будут проезжать эту станцию без остановки.
Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, здесь будет произведен капитальный ремонт вестибюля. Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно.
Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской линии.
Во время ремонта на "Смоленской" Арбатско-Покровской линии заменят три эскалатора, установленных при открытии станции в 1953 году. Новые подъемники будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании. Применение системы мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев в работе.
Полная замена эскалаторных комплексов предполагает демонтаж старых эскалаторов и их фундамента, работы в наклонном тоннеле, в том числе разборку элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля, с последующей установкой новых подъемников.
Для информирования пассажиров и оказания им помощи в прокладывании маршрута будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. При этом билетные кассы станции "Смоленская" Филевской линии будут готовы принять дополнительных пассажиров. Для этого здесь подготовят специальные мобильные кассы.
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