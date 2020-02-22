Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Часть конструкций упала с одной из башен "Око" комплекса "Москва-сити", сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Предположительно, упало стекло с 28-го этажа. На земле пострадавших людей и техники нет", - сообщил собеседник агентства.

"Око" — комплекс небоскребов, расположенных на участке 16 Московского международного делового центра ("Москва-Сити"). Состоит из двух небоскребов - 49-этажной Северной башни и 85-этажной Южной.

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" — комплекс, расположенный на Пресненской набережной в центре столицы. Его строительство началось в 1995 году и продолжается до сих пор.