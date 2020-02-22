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Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
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РИА Новости

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"

00:06 22.02.2020 (обновлено: 00:21 22.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов"Москва-сити"
Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
"Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Часть конструкций упала с одной из башен "Око" комплекса "Москва-сити", сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Предположительно, упало стекло с 28-го этажа. На земле пострадавших людей и техники нет", - сообщил собеседник агентства.
"Око" — комплекс небоскребов, расположенных на участке 16 Московского международного делового центра ("Москва-Сити"). Состоит из двух небоскребов - 49-этажной Северной башни и 85-этажной Южной.
Московский международный деловой центр "Москва-Сити" — комплекс, расположенный на Пресненской набережной в центре столицы. Его строительство началось в 1995 году и продолжается до сих пор.
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