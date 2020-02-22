Пользователи оценили новую песню Селены Гомес

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила в Сети трек Feel me.
"Во время гастрольного тура Revival я представила песню, о которой вы, ребята, не переставали говорить. Так как вы просили, я выпустила Feel me онлайн и на виниле", — написала певица.
Как сообщает издание Enterertainment Tonight, Гомес написала эту песню, когда ссорилась и мирилась с Джастином Бибером в 2017 году. Поэтому в тексте есть несколько фраз со ссылкой на их отношения.
"Каждый раз, когда ты целуешь другую,
Я хочу, чтобы ты думал обо мне", — поет Гомес.
Я хочу, чтобы ты думал обо мне", — поет Гомес.
Пользователям понравилась новая работа исполнительницы.
"Моя мечта сбылась", — заявила @kylecugat.
"Песня — огонь", — прокомментировал @sah1bgill.
"Я так рада, что ты наконец-то решила выпустить этот трек", — присоединилась к обсуждению @disneylandgomez.
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