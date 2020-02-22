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Туризм
2020-02-22T11:20+0300
https://ria.ru/20200222/1565073575.html
Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать авиаперелет приятнее
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РИА Новости

Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать авиаперелет приятнее

11:20 22.02.2020
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© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos / nelyninell
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники авиакомпании и путешественники рассказали о том, как сделать полет приятнее и получить несколько дополнительных льгот, сообщает Express.
Опытные авиапассажиры поделились в соцсети своим опытом.
"В длительный перелет возьмите с собой закрытую коробку шоколадных конфет для бортпроводков. Они будут обращаться с вами, как с королем на протяжении всего рейса”, — пишет путешественник.
Другой пользователь добавил, что его мама работает стюардессой, и он всегда приносит шоколад для экипажа.
"Они будут очень добры к вам в полете", — говорит он.
Стюардессы поделились своим опытом. Порадовать может не только шоколад, но и, например, глянцевый журнал.
Конечно, бортпроводники всегда будут оказывать услуги с улыбкой, независимо от подарков, но принести им немного положительных эмоций – хорошая идея.
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