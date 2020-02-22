Стюардессы и пассажиры рассказали, как сделать авиаперелет приятнее

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники авиакомпании и путешественники рассказали о том, как сделать полет приятнее и получить несколько дополнительных льгот, Сотрудники авиакомпании и путешественники рассказали о том, как сделать полет приятнее и получить несколько дополнительных льгот, сообщает Express.

Опытные авиапассажиры поделились в соцсети своим опытом.

"В длительный перелет возьмите с собой закрытую коробку шоколадных конфет для бортпроводков. Они будут обращаться с вами, как с королем на протяжении всего рейса”, — пишет путешественник.

Другой пользователь добавил, что его мама работает стюардессой, и он всегда приносит шоколад для экипажа.

"Они будут очень добры к вам в полете", — говорит он.

Стюардессы поделились своим опытом. Порадовать может не только шоколад, но и, например, глянцевый журнал.