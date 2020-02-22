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Группа "IOWA" представила альбом "Маякни мне"
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РИА Новости

Группа "IOWA" представила альбом "Маякни мне"

19:53 22.02.2020 (обновлено: 20:03 22.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСолистка группы "IOWA" Екатерина Иванчикова выступает на сцене концертного зала "Barvikha Concert Hall"
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выступает на сцене концертного зала Barvikha Concert Hall
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Белорусско-российская группа "IOWA" представила в Сети альбом "Маякни мне".
"Изначально я хотела, чтобы он был танцевальным и легким, но мыслям не прикажешь и вот, он появился таким — сложным, но вдохновленным жизнью, романтичным, но взрослым, танцевальным, но не пустым", — написала вокалистка группы Екатерина Иванчикова в инстаграме.
В трек-лист вошло восемь композиций: "Маякни мне", "Росток", "В танце", "Почему так?", "Пой", "Мишка", "Потанцуй со мной", "Маяки". Послушать или скачать их можно на всех цифровых площадках.
Альбом "Маякни мне" стал третьим студийником группы после выхода Export в 2014 году и Import в 2016.
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