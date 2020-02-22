Группа "IOWA" представила альбом "Маякни мне"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Белорусско-российская группа "IOWA" представила в Сети альбом "Маякни мне".

"Изначально я хотела, чтобы он был танцевальным и легким, но мыслям не прикажешь и вот, он появился таким — сложным, но вдохновленным жизнью, романтичным, но взрослым, танцевальным, но не пустым", — написала вокалистка группы Екатерина Иванчикова в инстаграме.

В трек-лист вошло восемь композиций: "Маякни мне", "Росток", "В танце", "Почему так?", "Пой", "Мишка", "Потанцуй со мной", "Маяки". Послушать или скачать их можно на всех цифровых площадках.