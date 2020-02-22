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Туризм
2020-02-22T15:06+0300
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В центре Мадрида туристы могут передвигаться на бесплатном электробусе
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РИА Новости

В центре Мадрида туристы могут передвигаться на бесплатном электробусе

15:06 22.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мэрия Мадрида запустила в центре города необычный транспорт — электробус, проезд в котором бесплатный для всех, в том числе и для туристов, сообщает "ЕвроПульс".
Таким образом городские власти надеются стимулировать горожан пересесть с личного авто на общественный транспорт, чтобы улучшить качество воздуха и удобство передвижения.
Протяженность маршрута Zero 001 — чуть больше девяти километров – от улицы Принсеса на западе до улицы Алькала на востоке. Значительная часть пути пройдет по главной улице испанской столицы — Гран-Виа. Электробусы будут курсировать с семи до 23 часов с интервалом в десять минут.
Планируется, что за день маршрут будет перевозить 13 тысяч пассажиров.
В перспективе власти Мадрида планируют запустить еще один бесплатный маршрут электробуса — Zero 002, который облегчит доступ в другой район Старого города, где действуют ограничения на личный транспорт.
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