В центре Мадрида туристы могут передвигаться на бесплатном электробусе

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мэрия Мадрида запустила в центре города необычный транспорт — электробус, проезд в котором бесплатный для всех, в том числе и для туристов, Мэрия Мадрида запустила в центре города необычный транспорт — электробус, проезд в котором бесплатный для всех, в том числе и для туристов, сообщает "ЕвроПульс".

Таким образом городские власти надеются стимулировать горожан пересесть с личного авто на общественный транспорт, чтобы улучшить качество воздуха и удобство передвижения.

Протяженность маршрута Zero 001 — чуть больше девяти километров – от улицы Принсеса на западе до улицы Алькала на востоке. Значительная часть пути пройдет по главной улице испанской столицы — Гран-Виа. Электробусы будут курсировать с семи до 23 часов с интервалом в десять минут.

Планируется, что за день маршрут будет перевозить 13 тысяч пассажиров.