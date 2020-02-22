На Бали строителя, укравшего телефон у туриста, посадят на пять лет

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Куте арестовали строителя, укравшего смартфон у белорусского туриста перед Новым годом. Ему грозит пять лет тюрьмы, сообщает The Coco.
Двадцатилетний Джефриан Дара Калли вечером 30 декабря украл смартфон Huawei у белорусского туриста. Произошла кража, когда потерпевший приехал регистрироваться на вилле в Кангу. Он припарковал свой мотоцикл рядом с домом и оставил телефон на приборной панели. Когда турист вернулся, телефона уже не было.
Гражданин Белоруссии подал заявление в полицию, но злоумышленника задержали только сейчас. При нем был обнаружен телефон.
Джефриану предъявлено обвинение в краже и грозит лишение свободы сроком на пять лет.