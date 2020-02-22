На Бали строителя, укравшего телефон у туриста, посадят на пять лет

Двадцатилетний Джефриан Дара Калли вечером 30 декабря украл смартфон Huawei у белорусского туриста. Произошла кража, когда потерпевший приехал регистрироваться на вилле в Кангу. Он припарковал свой мотоцикл рядом с домом и оставил телефон на приборной панели. Когда турист вернулся, телефона уже не было.