Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-22T06:54+0300
https://ria.ru/20200222/1565072486.html
На Бали строителя, укравшего телефон у туриста, посадят на пять лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/153022/21/1530222114_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_92532b70f1beedd581972dce9c727cd9.jpg
РИА Новости

На Бали строителя, укравшего телефон у туриста, посадят на пять лет

06:54 22.02.2020
697
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПляж Кута на острове Бали
Пляж Кута на острове Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Куте арестовали строителя, укравшего смартфон у белорусского туриста перед Новым годом. Ему грозит пять лет тюрьмы, сообщает The Coco.
Двадцатилетний Джефриан Дара Калли вечером 30 декабря украл смартфон Huawei у белорусского туриста. Произошла кража, когда потерпевший приехал регистрироваться на вилле в Кангу. Он припарковал свой мотоцикл рядом с домом и оставил телефон на приборной панели. Когда турист вернулся, телефона уже не было.
Гражданин Белоруссии подал заявление в полицию, но злоумышленника задержали только сейчас. При нем был обнаружен телефон.
Джефриану предъявлено обвинение в краже и грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Бали. Туристы на пляже
17 февраля, 13:48Туризм
Эксперты: россияне летают на Бали так же часто, как в Чебоксары
2164311
ТуризмБалиТуризмтуристыНовости - ТуризмИндонезия
Рекомендуем
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Телеведущий Дмитрий Дибров
Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Мужчина работает за ноутбуком
Процесс установки Windows 10 усложнился
Парагвай
Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали
Кибербезопасность
Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост
Самолет Boeing-737 Max
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния