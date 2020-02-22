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Туризм
2020-02-22T02:17+0300
https://ria.ru/20200222/1565064772.html
В интернете набирает популярность видео с фламинго
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РИА Новости

В интернете набирает популярность видео с фламинго

02:17 22.02.2020
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© Science ChannelСтоп-кадр видео с изображением процесса кормления птенца фламинго секретом желудочно-кишечного тракта родителей
Стоп-кадр видео с изображением процесса кормления птенца фламинго секретом желудочно-кишечного тракта родителей
© Science Channel
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На вирусном видео, снятом в Индии, кажется, что один фламинго клюет другого и у него по голове стекает кровь, сообщает NDTV.
Сотрудник лесного хозяйства Индии Парвин Касван часто делится интересными видео о дикой природе. В этот раз на своей странице в социальной сети он выложил, как фламинго кормят птенца.
В растительном молоке содержится немного крови, так как в пищеводе у птиц лопают сосуды. Примечательно, что происходит это только в период вскармливания. Ученые полагают, что богатая минералами кровь – обязательный компонент питания птенцов.
Любопытно, что характерную окраску фламинго приобретают благодаря тому, что их меню изобилует каротиноидами, содержащимися в водорослях и ракообразных. А во время кормления уровень этих веществ в организмах родителей падает и оперение белеет. Как только птенцы начинают питаться самостоятельно, фламинго возвращают свой цвет.
Видео Касвана набрало более 200 тысяч просмотров и удивило немало пользователей. В комментариях они восторгались разнообразием дикой природы.
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