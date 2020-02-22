В интернете набирает популярность видео с фламинго

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На вирусном видео, снятом в Индии, кажется, что один фламинго клюет другого и у него по голове стекает кровь, На вирусном видео, снятом в Индии, кажется, что один фламинго клюет другого и у него по голове стекает кровь, сообщает NDTV.

No they are not fighting. This is one of the most amazing thing in nature. Parent flamingos produce crop milk in their digestive tracts & regurgitate it to feed young ones. See how together they are doing it. Source: Science Channel. pic.twitter.com/GrJr4irGox — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 20, 2020

Сотрудник лесного хозяйства Индии Парвин Касван часто делится интересными видео о дикой природе. В этот раз на своей странице в социальной сети он выложил, как фламинго кормят птенца.

В растительном молоке содержится немного крови, так как в пищеводе у птиц лопают сосуды. Примечательно, что происходит это только в период вскармливания. Ученые полагают, что богатая минералами кровь – обязательный компонент питания птенцов.

Любопытно, что характерную окраску фламинго приобретают благодаря тому, что их меню изобилует каротиноидами, содержащимися в водорослях и ракообразных. А во время кормления уровень этих веществ в организмах родителей падает и оперение белеет. Как только птенцы начинают питаться самостоятельно, фламинго возвращают свой цвет.