Мартин Скорсезе направил трогательное письмо режиссеру "Паразитов"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мартин Скорсезе написал письмо Пон Чжун Хо, который получил четыре золотые статуэтки за свой фильм "Паразиты" на 92-й церемонии вручения премии "Оскар", сообщает NME.
"Сегодня утром я прочитал письмо от режиссера "Ирландца". Не скажу, что именно в нем было, оно очень личное. Но в конце там было: " У вас отлично все получилось. Теперь отдыхайте. Но не слишком долго", — поделился создатель "Паразитов" на пресс-конференции в Южной Корее.
"Далее говорилось, что он, как и другие режиссеры, ждет мой следующий фильм", — добавил Пон Чжун Хо.
Выступая на церемонии "Оскар", режиссер "Паразитов" отметил, что Скорсезе оказал на него огромное влияние: "В юности, когда я только начинал работать в кино, вот эти слова засели глубоко в моем сердце: "Самое личное - самое креативное". Это слова великого Скорсезе".
Зал ответил стоячей овацией.
Работа Пон Чжун Хо в этом году получила премии "Оскар" в номинациях "лучший фильм", "лучший оригинальный сценарий", "лучшая режиссура" и "лучший фильм на иностранном языке".
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