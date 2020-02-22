Мартин Скорсезе направил трогательное письмо режиссеру "Паразитов"

"Сегодня утром я прочитал письмо от режиссера "Ирландца". Не скажу, что именно в нем было, оно очень личное. Но в конце там было: " У вас отлично все получилось. Теперь отдыхайте. Но не слишком долго", — поделился создатель "Паразитов" на пресс-конференции в Южной Корее.