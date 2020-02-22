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Хорошие новости
2020-02-22T13:41+0300
https://ria.ru/20200222/1565025979.html
Молодые реставраторы подготовят проект возрождения подмосковных усадеб
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РИА Новости

Молодые реставраторы подготовят проект возрождения подмосковных усадеб

08:00 22.02.2020 (обновлено: 13:41 22.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРеставратор на специализированной выставке по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия
Реставратор на специализированной выставке по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Внести свой вклад в восстановление подмосковных усадеб и приобрести хорошие практические навыки смогут студенты, обучающиеся по архитектурным и реставрационным специальностям. В рамках программы "Возрождение усадеб Подмосковья" они получат возможность подготовить проект реставрации двух памятников архитектуры.
Первыми участниками программы, проводимой совместно с Союзом реставраторов России, станут восемь студентов Московского архитектурного института, Российского государственного строительного университета и профессионального колледжа "26 КАДР".
Как сообщила РИА Новости ответственный секретарь союза Мария Портнова, у учащихся уже есть опыт проектирования и реставрации на других объектах — храмах и гражданских постройках. В то же время уровень подготовки не играл решающей роли при отборе участников, поскольку проект предполагает командную работу.
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"Они сами распределяют между собой, кому интересно заниматься натурным обследованием с обмерами, кому архивными изысканиями, кому чертежами", — пояснила Портнова.
По техническому заданию студенты должны будут оценить сохранность территорий, проанализировать состояние инфраструктуры, провести инженерные исследования и обмеры и составить предварительный план реставрации усадеб XIX века Кузьминское и Ляхово, расположенных в городском округе Домодедово.
Готовые работы молодые архитекторы представят в апреле 2020 года на специальной встрече, приуроченной ко Дню памятников и исторических мест.
При этом в пресс-службе правительства Московской области подчеркнули, что все работы носят не столько практический, сколько предпроектный, рекомендательный характер и будут содержать научные изыскания, на которые в будущем смогут опираться реставраторы усадеб.
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Руководить группой студентов будет опытный архитектор и реставратор Александр Урадовских, который известен своими работами по восстановлению ансамбля Новоиерусалимского монастыря в Истре и нескольких объектов Московского Кремля.

"Проект станет основой их дипломных работ, также студенты получат благодарности о проведении проекта, что в большинстве вузов служит основанием для получения повышенной стипендии", — сказала Портнова.

Она также отметила, что тем молодым специалистам, кто хочет в будущем поработать на живых объектах, необходимо вступить в молодежную секцию Союза реставраторов России.
"Желающие участвовать в проекте подают заранее нам свою заявку, пишут мотивационное письмо, почему им интересен именно этот проект, что они хотят от него получить. Мотивы могут быть разные — от написания дипломной работы до возможности общения и работы в команде и под началом опытного научного руководителя", — пояснила Портнова.
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Хорошие новостиАрхитектураСоюз реставраторовХорошие новостиМосковская область (Подмосковье)
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