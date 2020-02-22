"Тихая гавань": иностранные инвесторы полюбили Россию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Вопреки санкциям Вашингтона международные инвесторы — в первую очередь американские — активно скупают российские ценные бумаги. На этой неделе рекордный объем облигаций разместил "Газпром", а Минфин в очередной раз успешно реализовал ОФЗ. В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.

Тихая гавань

Во вторник "Газпром" впервые с февраля прошлого года вышел на внешний рынок заимствований и разместил десятилетние еврооблигации на два миллиарда долларов.

Это крупнейший корпоративный выпуск евробондов среди российских эмитентов. В минувшем году больше средств с международных финансовых рынков привлек только Минфин. При этом спрос на бумаги газового холдинга почти втрое превысил предложение: заявок поступило на 5,6 миллиарда.

Энтузиазм инвесторов не ослабил даже кризис перепроизводства, захлестнувший мировые газовые рынки, из-за чего голубое топливо сильно упало в цене. Причем "Газпрому" заемные деньги обошлись дешевле, чем саудовской Saudi Arabian Oil и французской Total, хотя у них международные кредитные рейтинги выше. Саудиты реализовали десятилетние облигации под 3,5% годовых, Total — под 3,455%. Доходность газпромовских бумаг — 3,25%.

Примечательно, что более 30% облигаций "Газпрома" приобрели инвесторы из США. Похоже, они не верят, что в ближайшие десять лет российский газовый холдинг уступит рынки американским производителям СПГ.

Зарубежные инвестфонды продолжают проявлять активный интерес и к государственным облигациям. В среду Минфин провел очередной успешный аукцион: при объеме ОФЗ в 20 миллиардов рублей спрос достиг 60,6 миллиарда. В результате стоимость заимствования составила 6,01% годовых.

"Год назад инвесторов больше всего волновала нестабильность из-за геополитического противостояния России с Западом, — отмечает германское аналитическое издание BneIntelliNews. — Но сейчас особую тревогу вызывает глобальная экономическая нестабильность. И теперь многие инвесторы рассматривают Россию как безопасную гавань во все более беспокойном и непредсказуемом мире".

Финансовая крепость

BneIntelliNews указывает, что президент России Владимир Путин за несколько лет возвел "финансовую крепость" на фундаменте международных резервов, уже превысивших докризисный уровень и приближающихся к 600 миллиардам долларов.

Правительство пересмотрело подход к формированию федерального бюджета, и заложенную в нем цену на нефть снизили до 40 долларов за баррель, что намного меньше котировок последних нескольких лет.

"Короче говоря, сегодня по макроэкономическим показателям Россия опережает все остальные крупные экономики мира", — констатирует издание.

К тому же Москва с 2014-го предпринимала эффективные меры для нейтрализации эффекта масштабных международных санкций, и в результате страна оказалась лучше всех подготовленной к экономическим потрясениям, к которым могут привести распространение коронавируса и торговые войны.

"Ирония заключается в том, что санкционные риски, заставившие Россию укреплять внутренние позиции, больше не кажутся инвесторам поводом для беспокойства, — подчеркивает BneIntelliNews. — Для них сейчас важнее достижения на макроэкономическом фронте — низкий долг, высокий уровень золотовалютных резервов, разумная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, стабильная валюта и умеренные потери в динамике роста".

Выводы германского издания подтвердила международная аудиторская компания KPMG. "Минувший год стал самым успешным с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения санкций, — указывают аналитики в докладе, опубликованном на этой неделе. — На фоне стабилизации экономической обстановки инвесторы продемонстрировали уверенность в успехе вложений в российские активы, и эти инвестиции выросли на 49,5% — до 20,9 миллиарда долларов".

Все говорит о том, что экономике страны удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от цен на нефть, так что предсказуемость доходов от инвестиций на российском рынке существенно выросла, добавляет KPMG.

В итоге объем сделок по покупке российских активов американцами увеличился за год в 17 раз — с 0,2 миллиарда долларов в 2018-м до 3,4 миллиарда в 2019-м. Тот же показатель для инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырос в три с лишним раза — с 2,4 миллиарда до 8,2 миллиарда.

По прогнозу экспертов KPMG, в 2020-м инвестиционная активность иностранцев усилится, а в центре их внимания останутся российский нефтегазовый сектор, инновации и технологии. "Кроме того, прибавится число сделок в потребительском секторе, а также в недвижимости и строительстве", — полагают аналитики.