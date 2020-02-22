Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T08:06+0300
https://ria.ru/20200222/1565006163.html
"Тихая гавань": иностранные инвесторы полюбили Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/153217/56/1532175683_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_52b19cb4149495265397415c5b4d2fa8.jpg
РИА Новости

"Тихая гавань": иностранные инвесторы полюбили Россию

08:00 22.02.2020 (обновлено: 08:06 22.02.2020)
3726
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Вопреки санкциям Вашингтона международные инвесторы — в первую очередь американские — активно скупают российские ценные бумаги. На этой неделе рекордный объем облигаций разместил "Газпром", а Минфин в очередной раз успешно реализовал ОФЗ. В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.

Тихая гавань

Во вторник "Газпром" впервые с февраля прошлого года вышел на внешний рынок заимствований и разместил десятилетние еврооблигации на два миллиарда долларов.
Это крупнейший корпоративный выпуск евробондов среди российских эмитентов. В минувшем году больше средств с международных финансовых рынков привлек только Минфин. При этом спрос на бумаги газового холдинга почти втрое превысил предложение: заявок поступило на 5,6 миллиарда.
Энтузиазм инвесторов не ослабил даже кризис перепроизводства, захлестнувший мировые газовые рынки, из-за чего голубое топливо сильно упало в цене. Причем "Газпрому" заемные деньги обошлись дешевле, чем саудовской Saudi Arabian Oil и французской Total, хотя у них международные кредитные рейтинги выше. Саудиты реализовали десятилетние облигации под 3,5% годовых, Total — под 3,455%. Доходность газпромовских бумаг — 3,25%.
Примечательно, что более 30% облигаций "Газпрома" приобрели инвесторы из США. Похоже, они не верят, что в ближайшие десять лет российский газовый холдинг уступит рынки американским производителям СПГ.
Зарубежные инвестфонды продолжают проявлять активный интерес и к государственным облигациям. В среду Минфин провел очередной успешный аукцион: при объеме ОФЗ в 20 миллиардов рублей спрос достиг 60,6 миллиарда. В результате стоимость заимствования составила 6,01% годовых.
Американские доллары
4 февраля, 08:00
Рекордный спрос: инвесторы раскупили российский госдолг
"Год назад инвесторов больше всего волновала нестабильность из-за геополитического противостояния России с Западом, — отмечает германское аналитическое издание BneIntelliNews. — Но сейчас особую тревогу вызывает глобальная экономическая нестабильность. И теперь многие инвесторы рассматривают Россию как безопасную гавань во все более беспокойном и непредсказуемом мире".

Финансовая крепость

BneIntelliNews указывает, что президент России Владимир Путин за несколько лет возвел "финансовую крепость" на фундаменте международных резервов, уже превысивших докризисный уровень и приближающихся к 600 миллиардам долларов.
Правительство пересмотрело подход к формированию федерального бюджета, и заложенную в нем цену на нефть снизили до 40 долларов за баррель, что намного меньше котировок последних нескольких лет.
"Короче говоря, сегодня по макроэкономическим показателям Россия опережает все остальные крупные экономики мира", — констатирует издание.
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
18 декабря 2019, 08:00
Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию
К тому же Москва с 2014-го предпринимала эффективные меры для нейтрализации эффекта масштабных международных санкций, и в результате страна оказалась лучше всех подготовленной к экономическим потрясениям, к которым могут привести распространение коронавируса и торговые войны.
"Ирония заключается в том, что санкционные риски, заставившие Россию укреплять внутренние позиции, больше не кажутся инвесторам поводом для беспокойства, — подчеркивает BneIntelliNews. — Для них сейчас важнее достижения на макроэкономическом фронте — низкий долг, высокий уровень золотовалютных резервов, разумная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, стабильная валюта и умеренные потери в динамике роста".
Выводы германского издания подтвердила международная аудиторская компания KPMG. "Минувший год стал самым успешным с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения санкций, — указывают аналитики в докладе, опубликованном на этой неделе. — На фоне стабилизации экономической обстановки инвесторы продемонстрировали уверенность в успехе вложений в российские активы, и эти инвестиции выросли на 49,5% — до 20,9 миллиарда долларов".
Все говорит о том, что экономике страны удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от цен на нефть, так что предсказуемость доходов от инвестиций на российском рынке существенно выросла, добавляет KPMG.
Остров в форме знака доллара
10 января, 08:00
"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
В итоге объем сделок по покупке российских активов американцами увеличился за год в 17 раз — с 0,2 миллиарда долларов в 2018-м до 3,4 миллиарда в 2019-м. Тот же показатель для инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырос в три с лишним раза — с 2,4 миллиарда до 8,2 миллиарда.
По прогнозу экспертов KPMG, в 2020-м инвестиционная активность иностранцев усилится, а в центре их внимания останутся российский нефтегазовый сектор, инновации и технологии. "Кроме того, прибавится число сделок в потребительском секторе, а также в недвижимости и строительстве", — полагают аналитики.
Напомним, на недавней Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали доклад под названием "Незападность" ("Westlessness"), в котором говорится, что "Запад уже уступил экономическую инициативу стремительно растущим развивающимся рынкам, которые все чаще предпочитают действовать самостоятельно".
153123027
Обсудить 6
ИнвестицииСанкции в отношении РоссииГазпромTotalЭкономика
Рекомендуем
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
Старина "Грач": почему Россия нескоро спишет советские штурмовики
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла
Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Лефортовский дворец
Как Лефортовский дворец стал "самым страшным" местом Москвы
Вагон поезда № 005 Украина по маршруту Москва — Киев
Самыми прибыльными для Украины оказались поезда в Россию
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния