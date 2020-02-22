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Старина "Грач": почему Россия нескоро спишет советские штурмовики
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РИА Новости

Старина "Грач": почему Россия нескоро спишет советские штурмовики

08:00 22.02.2020 (обновлено: 08:06 22.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Бронированный, тяжеловооруженный и невероятно живучий — ровно 45 лет назад, 22 февраля 1975-го, в воздух впервые поднялся прототип советского штурмовика Т-8, впоследствии принятого на вооружение под обозначением Су-25. Этот самолет до сих пор — основа штурмовой авиации ВКС. Успел повоевать во многих горячих точках по всему миру и везде зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина. О боевом пути Су-25 — в материале РИА Новости.

Летающий танк

Знаменитый советский "Грач" стоит на вооружении более 20 стран. Маневренный и неубиваемый, он быстро заслужил любовь летчиков штурмовой авиации. Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения — авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух — земля", управляемыми ракетами "воздух — воздух". Всего на штурмовик можно установить 32 вида вооружений, не считая встроенной двухствольной 30-миллиметровой пушки ГШ-30-2.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25УБ
Главное достоинство Су-25 — защищенность. Кабина пилота покрыта авиационной титановой броней с толщиной бронеплит от десяти до 24 миллиметров. Летчик надежно прикрыт от обстрела из любого ствольного оружия калибра до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям — от зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы обшиты титаном и продублированы. При повреждении основной немедленно включается запасная.
За годы эксплуатации разработали несколько модификаций, улучшивших и без того высокие боевые возможности. Последняя, Су-25СМ3, представлена в 2015-м. Модернизированная машина сохранила все достоинства оригинала и получила совершенно новую электронную "начинку". Принципиальное нововведение — современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная), благодаря которому самолеты обнаруживают и отслеживают наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток. Более ранние варианты Су-25 по ночам практически не воевали.
Опубликованы кадры ракетного удара штурмовиков Су-25
16 декабря 2018, 17:17
Опубликованы кадры ракетного удара штурмовиков Су-25
Кроме того, Су-25СМ3 оснастили прицельной подсистемой СВП-24-25 "Гефест", позволяющей сбрасывать неуправляемые авиабомбы с точностью корректируемых боеприпасов, модулем ГЛОНАСС для навигации, системой радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", способной обмануть самую продвинутую ракету. Модернизации подверглись топливная система и аппаратура управления двигателями. Несмотря на 45-летний возраст, "Грачи" все еще остаются актуальным и современным оружием. Только на этой неделе в один из авиаполков в Ставропольском крае поступили три Су-25М3.

Афганский опыт

Боевое крещение Су-25 прошли в Афганистане, где начали воевать с весны 1980-го — за год до официального принятия на вооружение. Из СССР перебросили четыре машины для испытаний в боевых условиях. С середины 1981-го там действовала одна эскадрилья на Су-25, а с 1984-го — целый полк. За годы афганского конфликта "Грачи" совершили около 60 тысяч боевых вылетов. Малая скорость позволяла летчикам наносить точные удары в сложнейших условиях горной местности и в последний момент выручать пехоту, частенько попадавшую в передряги.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 на аэродроме Кубинка
Штурмовик Су-25 на аэродроме Кубинка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Штурмовик Су-25 на аэродроме Кубинка
Моджахеды сбили за десять лет 23 штурмовика. При этом не было ни одного случая потери самолета из-за взрыва топливных баков или гибели пилота. В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых повреждений. Случалось и такое, что "Грачи" возвращались на базу с более чем сотней пробоин в фюзеляже.
После появления у душманов переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" Су-25 пришлось модернизировать. На самолеты установили устройства для отстрела тепловых ловушек, усилили бронезащиту ключевых элементов конструкции, в хвостовой части смонтировали систему пожаротушения. Даже после прямого попадания ракеты летчикам обычно удавалось дотянуть до аэродрома.

От Ирака до Сирии

Су-25 принимали активное участие в ирано-иракской войне — несколько "Грачей" действовали в составе ВВС Саддама Хусейна. С 1987-го они совершили около 900 боевых вылетов. В самые жаркие дни на каждый самолет приходилось до 15 вылетов в сутки. ВВС Ирака потеряли в боях всего один Су-25 — он был сбит иранским ЗРК Hawk. Летчик катапультировался. После войны Хусейн наградил всех пилотов "Грачей" орденами и медалями.
В начале 1988-го СССР поставил 12 Су-25К и две "спарки" Су-25УБК Анголе. Там шла гражданская война между прокоммунистическим режимом Эдуарде душ Сантуша и отрядами УНИТА. Борьба с партизанами, укрывавшимися в лесистой саванне, требовала постоянной поддержки с воздуха. Для помощи ангольцам в освоении штурмовика в СССР сформировали группу специалистов, обучавших союзников технике пилотирования. К 1990-му эскадрилья налетала 1500 часов. Три машины потеряли из-за ошибок летчиков.
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Су-25 повоевали и в Чечне. В ходе первой кампании они нанесли удар по аэродрому Ханкала и уничтожили учебно-тренировочные самолеты L-29 и L-39, попавшие в руки боевиков. В январе 1995-го "Грачи" атаковали дворец Дудаева, ликвидировав не менее 130 боевиков. Наиболее интенсивно штурмовики действовали зимой и весной 1995-го, а в дальнейшем применялись эпизодически. Боевые потери — пять самолетов: четыре сбили, один списали из-за повреждений. Во вторую кампанию Су-25 использовались для авиационной поддержки наземных подразделений и совершали вылеты на свободную охоту. К середине 2001-го было потеряно шесть штурмовиков.
Сегодня "Грачи" действуют в Сирии в составе смешанной авиагруппы ВКС России. В частности, там обкатывают модернизированные Су-25СМ3. Только за один вылет в начале октября 2015-го в провинции Хомс боевая пара "Грачей" уничтожила около 20 танков Т-55, захваченных террористами. Интенсивность боевой работы штурмовиков группировки доходила до шести вылетов на одного летчика в сутки.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтец Романа Филипова Николай Филипов у самолета Су-25СМ имени Героя России майора Романа Филипова
Отец Романа Филипова Николай Филипов у самолета Су-25СМ имени Героя России майора Романа Филипова
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Отец Романа Филипова Николай Филипов у самолета Су-25СМ имени Героя России майора Романа Филипова
В условиях засушливого климата Су-25 вновь подтвердил репутацию надежного и неприхотливого самолета. На подготовку к вылету уходит не более 15 минут, что позволяет эксплуатировать эти машины с высокой интенсивностью. Единственную потерю летчики-штурмовики понесли 3 февраля 2018-го, когда в провинции Идлиб сбили Су-25 майора Романа Филипова. Самолет атаковали с земли из ПЗРК.
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ВВС ИракаВоздушно-космические силы РоссииГЛОНАСС (система навигации)Су-25Т-55Безопасность
Популярные комментарии
Потому что новые уже не могут строить , нет комлектующих , полезные санкции в действии..
22 февраля, 15:01
Василий Алибабаевич
3110149
Поздравляем с днём рождения самолет СУ-25 "Грач". А также создателей, разработчиков, пилотов и всех кто работал/работает с самолетом.
22 февраля, 12:44
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