Старина "Грач": почему Россия нескоро спишет советские штурмовики

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Бронированный, тяжеловооруженный и невероятно живучий — ровно 45 лет назад, 22 февраля 1975-го, в воздух впервые поднялся прототип советского штурмовика Т-8, впоследствии принятого на вооружение под обозначением Су-25. Этот самолет до сих пор — основа штурмовой авиации ВКС. Успел повоевать во многих горячих точках по всему миру и везде зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина. О боевом пути Су-25 — в материале РИА Новости.

Летающий танк

Знаменитый советский "Грач" стоит на вооружении более 20 стран. Маневренный и неубиваемый, он быстро заслужил любовь летчиков штурмовой авиации. Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения — авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух — земля", управляемыми ракетами "воздух — воздух". Всего на штурмовик можно установить 32 вида вооружений, не считая встроенной двухствольной 30-миллиметровой пушки ГШ-30-2.

Главное достоинство Су-25 — защищенность. Кабина пилота покрыта авиационной титановой броней с толщиной бронеплит от десяти до 24 миллиметров. Летчик надежно прикрыт от обстрела из любого ствольного оружия калибра до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям — от зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы обшиты титаном и продублированы. При повреждении основной немедленно включается запасная.

За годы эксплуатации разработали несколько модификаций, улучшивших и без того высокие боевые возможности. Последняя, Су-25СМ3, представлена в 2015-м. Модернизированная машина сохранила все достоинства оригинала и получила совершенно новую электронную "начинку". Принципиальное нововведение — современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная), благодаря которому самолеты обнаруживают и отслеживают наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток. Более ранние варианты Су-25 по ночам практически не воевали.

Кроме того, Су-25СМ3 оснастили прицельной подсистемой СВП-24-25 "Гефест", позволяющей сбрасывать неуправляемые авиабомбы с точностью корректируемых боеприпасов, модулем ГЛОНАСС для навигации, системой радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", способной обмануть самую продвинутую ракету. Модернизации подверглись топливная система и аппаратура управления двигателями. Несмотря на 45-летний возраст, "Грачи" все еще остаются актуальным и современным оружием. Только на этой неделе в один из авиаполков в Ставропольском крае поступили три Су-25М3.

Афганский опыт

Боевое крещение Су-25 прошли в Афганистане, где начали воевать с весны 1980-го — за год до официального принятия на вооружение. Из СССР перебросили четыре машины для испытаний в боевых условиях. С середины 1981-го там действовала одна эскадрилья на Су-25, а с 1984-го — целый полк. За годы афганского конфликта "Грачи" совершили около 60 тысяч боевых вылетов. Малая скорость позволяла летчикам наносить точные удары в сложнейших условиях горной местности и в последний момент выручать пехоту, частенько попадавшую в передряги.

Моджахеды сбили за десять лет 23 штурмовика. При этом не было ни одного случая потери самолета из-за взрыва топливных баков или гибели пилота. В среднем на каждый сбитый Су-25 приходилось по 80-90 боевых повреждений. Случалось и такое, что "Грачи" возвращались на базу с более чем сотней пробоин в фюзеляже.

После появления у душманов переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" Су-25 пришлось модернизировать. На самолеты установили устройства для отстрела тепловых ловушек, усилили бронезащиту ключевых элементов конструкции, в хвостовой части смонтировали систему пожаротушения. Даже после прямого попадания ракеты летчикам обычно удавалось дотянуть до аэродрома.

От Ирака до Сирии

Су-25 принимали активное участие в ирано-иракской войне — несколько "Грачей" действовали в составе ВВС Саддама Хусейна. С 1987-го они совершили около 900 боевых вылетов. В самые жаркие дни на каждый самолет приходилось до 15 вылетов в сутки. ВВС Ирака потеряли в боях всего один Су-25 — он был сбит иранским ЗРК Hawk. Летчик катапультировался. После войны Хусейн наградил всех пилотов "Грачей" орденами и медалями.

В начале 1988-го СССР поставил 12 Су-25К и две "спарки" Су-25УБК Анголе. Там шла гражданская война между прокоммунистическим режимом Эдуарде душ Сантуша и отрядами УНИТА. Борьба с партизанами, укрывавшимися в лесистой саванне, требовала постоянной поддержки с воздуха. Для помощи ангольцам в освоении штурмовика в СССР сформировали группу специалистов, обучавших союзников технике пилотирования. К 1990-му эскадрилья налетала 1500 часов. Три машины потеряли из-за ошибок летчиков.

Су-25 повоевали и в Чечне. В ходе первой кампании они нанесли удар по аэродрому Ханкала и уничтожили учебно-тренировочные самолеты L-29 и L-39, попавшие в руки боевиков. В январе 1995-го "Грачи" атаковали дворец Дудаева, ликвидировав не менее 130 боевиков. Наиболее интенсивно штурмовики действовали зимой и весной 1995-го, а в дальнейшем применялись эпизодически. Боевые потери — пять самолетов: четыре сбили, один списали из-за повреждений. Во вторую кампанию Су-25 использовались для авиационной поддержки наземных подразделений и совершали вылеты на свободную охоту. К середине 2001-го было потеряно шесть штурмовиков.

Сегодня "Грачи" действуют в Сирии в составе смешанной авиагруппы ВКС России. В частности, там обкатывают модернизированные Су-25СМ3. Только за один вылет в начале октября 2015-го в провинции Хомс боевая пара "Грачей" уничтожила около 20 танков Т-55, захваченных террористами. Интенсивность боевой работы штурмовиков группировки доходила до шести вылетов на одного летчика в сутки.