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В Иране завершились парламентские выборы
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РИА Новости

В Иране завершились парламентские выборы

23:38 21.02.2020 (обновлено: 23:43 21.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Избирательные участки в Иране закрылись, завершив проходившие в пятницу парламентские выборы.
Выборы в парламент Ирана стартовали в 8.00 (7.30 мск) и должны были завершиться в 18.00 (17.30 мск), но голосование в ряде районов неоднократно продлевалось - как заявляли власти, в связи с большим число избирателей на участках.
Голосование завершилось в полночь (23.30 мск) – время, которое, как заявлял официальный представитель штаба по проведению выборов Эсмаил Мусави, является предельным.
С утра чиновники сообщали об очередях на многих избирательных участках, а государственное телевидение допоздна в прямом эфире показывало кадры избирательных участков в различных городах с голосовавшими иранцами.
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Выборы проходили в целом спокойно, но при усиленных мерах безопасности, хотя правоохранители не сообщали о каких-то серьезных инцидентах, а государственные органы указывали на отсутствие существенных нарушений.
"Я был на прямой связи с провинциями, узнавал у руководителей наших подразделений там, как проходят выборы. К счастью, до сих пор сообщений о каких-то серьезных нарушениях у нас не было, были различные вопросы, но они не влияли на выборы", - заявил Аббас Али Кадходаи, спикер Совета по охране конституции, наблюдающего за проведением выборов. Его заявление вечером распространило государственное телевидение.
В то же время иранские СМИ сообщали о задержании нескольких десятков человек за покупку и продажу голосов на выборах. Так, агентство Mehr сообщило о задержании 30 человек в городе Пакдашт неподалеку от Тегерана, ряд новостных порталов также сообщали о задержании девяти человек в Баболе на севере Ирана.
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На парламентских выборах за 290 депутатских кресел борются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначать верховного лидера Ирана.
Изначально претендентами на участие в парламентских выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, кандидатуры значительной части, в том числе ряда действующих депутатов, не подтвердил Совет по охране конституции.
Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства.
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Парламент ИранаХасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
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