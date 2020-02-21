В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса

РИМ, 21 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Основания для приостановки действия Шенгенского соглашения отсутствуют, но Италия готова на любые меры для сохранения здоровья своих граждан в условиях новой вспышки коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Любая мера, которую мы примем, будет следовать линии максимальной предосторожности. Есть еще критерий пропорциональности и адекватности, с первого дня, когда начала распространяться первая информация об этом типе вируса, я сказал: мы должен сохранять гибкость, чтобы удерживать порог максимальной предосторожности. По мере развития ситуации мы будем оценивать каждый конкретный случай. В настоящий момент мы не готовим никакой приостановки Шенгенского соглашения, потому что не считаем это необходимым", - заявил Конте в ходе пресс-подхода в Брюсселе.
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Вместе с тем итальянский премьер подчеркнул, что власти страны "готовы на любые меры", потому что их целью является "охрана здоровья граждан" в случае появления условий, при которых будет необходимо "сохранять уровень предосторожности".
В пятницу на севере Италии подтверждена вспышка заражения коронавирусом, число новых случаев достигло 14, еще вчера зараженных было трое.
В конце января у двух пожилых китайских туристов, находившихся в Италии, было выявлено заражение коронавирусом, и их немедленно поместили в институт Lazzaro Spallanzani. Китайцы находятся в отделении интенсивной терапии, им проводится лечение новейшими противовирусными препаратами. В последнее время врачи наблюдают определенное улучшение их состояния.
О первом случае заражения итальянца коронавирусом Высший институт здравоохранения Италии (Iss) сообщил 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный одному из граждан, доставленных в Рим из китайского города Уханя. Мужчина находится в институте Lazzaro Spallanzani, в пятницу врачи сообщили об отсутствии следов коронавируса в организме.
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