Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T23:08+0300
https://ria.ru/20200221/1565084900.html
В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564118750_0:257:3047:1971_1036x0_80_0_0_71dad83b991f4a7939f5704c50e9db65.jpg
РИА Новости

В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса

23:08 21.02.2020
920
© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
РИМ, 21 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Основания для приостановки действия Шенгенского соглашения отсутствуют, но Италия готова на любые меры для сохранения здоровья своих граждан в условиях новой вспышки коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Любая мера, которую мы примем, будет следовать линии максимальной предосторожности. Есть еще критерий пропорциональности и адекватности, с первого дня, когда начала распространяться первая информация об этом типе вируса, я сказал: мы должен сохранять гибкость, чтобы удерживать порог максимальной предосторожности. По мере развития ситуации мы будем оценивать каждый конкретный случай. В настоящий момент мы не готовим никакой приостановки Шенгенского соглашения, потому что не считаем это необходимым", - заявил Конте в ходе пресс-подхода в Брюсселе.
Проверка качества продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
18 февраля, 19:15
Врач предположил, какая новая смертельная пандемия ждет человечество
Вместе с тем итальянский премьер подчеркнул, что власти страны "готовы на любые меры", потому что их целью является "охрана здоровья граждан" в случае появления условий, при которых будет необходимо "сохранять уровень предосторожности".
В пятницу на севере Италии подтверждена вспышка заражения коронавирусом, число новых случаев достигло 14, еще вчера зараженных было трое.
Коронавирус 2019-nCoV
3 февраля, 19:02
"Оседает на теле". Инфекционист раскрыл, как долго живет коронавирус
В конце января у двух пожилых китайских туристов, находившихся в Италии, было выявлено заражение коронавирусом, и их немедленно поместили в институт Lazzaro Spallanzani. Китайцы находятся в отделении интенсивной терапии, им проводится лечение новейшими противовирусными препаратами. В последнее время врачи наблюдают определенное улучшение их состояния.
О первом случае заражения итальянца коронавирусом Высший институт здравоохранения Италии (Iss) сообщил 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный одному из граждан, доставленных в Рим из китайского города Уханя. Мужчина находится в институте Lazzaro Spallanzani, в пятницу врачи сообщили об отсутствии следов коронавируса в организме.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
000020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеКоронавирусыРимИталияВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
Люди в защитных медицинских масках
В Италии число заразившихся коронавирусом возросло до девяти человек
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Тест на выявление коронавируса
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Депутат Рады призвал Зеленского извиниться за ситуацию под Полтавой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
Москва-сити
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
СМИ: во Вьетнаме выздоровел самый юный пациент с коронавирусом
Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
Зеленский рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния