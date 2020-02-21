Помпео встретился с новым султаном Омана

Помпео выразил свои соболезнования в связи с недавней кончиной султана Омана Кабуса бен Саида и передал новому лидеру Омана приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом.

"Госсекретарь Майкл Р. Помпео встретился сегодня с оманским султаном Хейсамом бен Тариком аль-Саидом в Маскате, Оман. Госсекретарь Помпео выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Величества султана Кабуса... и отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесные партнерские отношения с Оманом", - говорится в заявлении госдепа.

"Госсекретарь также передал приглашение президента Трампа султану посетить Белый дом, и султан согласился", - добавляется там же.