Помпео встретился с новым султаном Омана

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в пятницу с новым лидером Омана, султаном Хейсамом бен Тариком аль-Саидом, сообщает госдепартамент США.
Помпео выразил свои соболезнования в связи с недавней кончиной султана Омана Кабуса бен Саида и передал новому лидеру Омана приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом.
"Госсекретарь Майкл Р. Помпео встретился сегодня с оманским султаном Хейсамом бен Тариком аль-Саидом в Маскате, Оман. Госсекретарь Помпео выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Величества султана Кабуса... и отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесные партнерские отношения с Оманом", - говорится в заявлении госдепа.
"Госсекретарь также передал приглашение президента Трампа султану посетить Белый дом, и султан согласился", - добавляется там же.
Госсекретарь и султан также обсудили недавнюю эскалацию насилия в Йемене и согласились с тем, что только политическое решение может положить конец конфликту и обеспечить мир, добавляется в сообщении госдепа.
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