США ужесточат экспортный режим в отношении России

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.

Новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе. Изменения коснутся экспорта и реэкспорта товаров, связанных с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия. Теперь на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию.

В частности, речь идет о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.

"Заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа", - говорится в документе. Новые поправки в ведомстве объясняют тем, что Россия недостаточно сотрудничала с США в "проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США", а презумпция отказа объясняется "серьезностью, с которой Соединенные Штаты воспринимают использование Россией нервно-паралитического вещества "Новичок". На сайте Бюро промышленности и безопасности указывается, что ведомство "по-прежнему обеспокоено действиями подставных компаний или других посредников, которые не являются конечными потребителями, по пересылке или реэкспорту произведенных в США товаров в Российскую Федерацию в нарушение мер экспортного контроля".

В то же время отмечается, что товары из вышеперечисленных областей, которые направлены на поддержку сотрудничества РФ и США в космосе, "будут рассматриваться в каждом конкретном случае".

Ранее США уже ужесточали экспортный контроль в отношении РФ. Ограничения касались российского энергетического и оборонного секторов.

Кроме того, вводятся ограничения и в отношении Йемена. Речь идет о поставках ряда технологий и программного обеспечения, микрочипов для военных ведомств.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина - пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.