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США ужесточат экспортный режим в отношении России
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РИА Новости

США ужесточат экспортный режим в отношении России

22:55 21.02.2020 (обновлено: 23:50 21.02.2020)
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.
Новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе. Изменения коснутся экспорта и реэкспорта товаров, связанных с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия. Теперь на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию.
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В частности, речь идет о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.
"Заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа", - говорится в документе. Новые поправки в ведомстве объясняют тем, что Россия недостаточно сотрудничала с США в "проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США", а презумпция отказа объясняется "серьезностью, с которой Соединенные Штаты воспринимают использование Россией нервно-паралитического вещества "Новичок". На сайте Бюро промышленности и безопасности указывается, что ведомство "по-прежнему обеспокоено действиями подставных компаний или других посредников, которые не являются конечными потребителями, по пересылке или реэкспорту произведенных в США товаров в Российскую Федерацию в нарушение мер экспортного контроля".
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В то же время отмечается, что товары из вышеперечисленных областей, которые направлены на поддержку сотрудничества РФ и США в космосе, "будут рассматриваться в каждом конкретном случае".
Ранее США уже ужесточали экспортный контроль в отношении РФ. Ограничения касались российского энергетического и оборонного секторов.
Кроме того, вводятся ограничения и в отношении Йемена. Речь идет о поставках ряда технологий и программного обеспечения, микрочипов для военных ведомств.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина - пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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Главное разведывательное управление РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Раскалите мне достойный способ и расскажите достойно, чтобы налогоплательщик Мира почувствовал себя достойным налогоплательщиком Мира. Пока я вижу обратное. И вижу обмана больше, чем есть на самом деле. Мне это не нравится. Вот именно, есть способы , почему я вижу миллионы краж и миллиарды вымытых денег из нашей страны. Почему я должным образом принижаю этот беспредел? Я его не принимаю. Это всё ущербно, закон где? Где порядок? Запугали войной, если иначе будут думать. Это же совсем никуда не нормально.
21 февраля, 23:43
Оксана Щекарева
4000007
Нам санкции, а мы им обогащённый уран (пусть и штатовское сырьё, т.е ихнее). Страшно же источник личного обогащения потерять (тем кто в этой теме). Ну всё в точности как было в Чечне - продавали оружие боевикам из которого по нашим солдатам и стреляли. Продавало то продажное офицерьё (конечно не все такие были!), но гибли простые мальчишки. Так и тут, санкции бьют по народу (настоящие, а не персональные), а кто то наживается. Ничего не меняется...
22 февраля, 00:15
АМАлександр Михайлов
4200014
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