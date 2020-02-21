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Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР
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РИА Новости

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

21:46 21.02.2020 (обновлено: 23:28 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы. Об этом глава государства заявил в видеообращении в Telegram-канале.
Ранее местные жители начали протестовать из-за размещения прибывших в их поселке. Протестующие также закидали автобус с эвакуированными камнями. В результате инцидента пострадали девять полицейских и один гражданский. При этом в Минздраве отмечали, что медики не зафиксировали ОРЗ у прибывших.
По словам главы государства, на Украине "закончились времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности". Комментируя действия протестующих, забросавших автобус с эвакуированными, президент подчеркнул, что это "были камни в остатки достоинства, порядочности, и чести" организаторов инцидента.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной болезни в Ухане. В последующем медики установили, что возбудителем стал новый коронавирус. Вспышку признали чрезвычайно ситуацией международного значения.
Число зараженных в Китае превысило отметку в 75 тысяч человек. Более 2200 человек умерли. При этом излечились 18 тысяч человек. За пределами Китая коронавирус выявлен в 26 странах.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А когда накажут стрелявших в Киеве и убивающих жителей Донбасса?
21 февраля, 22:10
ТCТa Chernetsova
10000414
Накажешь! Завтра эти камни полетят в тебя. Квартал 95/2 открывать придется в Ростове.
21 февраля, 21:57
Александр Невский
5401214
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