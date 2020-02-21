Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы. Об этом глава государства заявил в видеообращении в Telegram-канале . Президентпообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы. Об этом глава государства заявил в видеообращении в

Ранее местные жители начали протестовать из-за размещения прибывших в их поселке. Протестующие также закидали автобус с эвакуированными камнями. В результате инцидента пострадали девять полицейских и один гражданский. При этом в Минздраве отмечали, что медики не зафиксировали ОРЗ у прибывших.

По словам главы государства, на Украине "закончились времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности". Комментируя действия протестующих, забросавших автобус с эвакуированными, президент подчеркнул, что это "были камни в остатки достоинства, порядочности, и чести" организаторов инцидента.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной болезни в Ухане. В последующем медики установили, что возбудителем стал новый коронавирус. Вспышку признали чрезвычайно ситуацией международного значения.