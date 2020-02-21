Правительство выдвинуло главу Росимущества в совет директоров НМТП

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Новороссийский морской торговый порт"... Яковенко В. В.", - говорится в сообщении. В ревизионную комиссию выдвинут замначальника отдела управления Росимущества Никита Кожемякин.

Группа НМТП - третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Государство через Росимущество владеет 20% акций НМТП.