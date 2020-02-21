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Правительство выдвинуло главу Росимущества в совет директоров НМТП
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РИА Новости

Правительство выдвинуло главу Росимущества в совет директоров НМТП

21:44 21.02.2020 (обновлено: 22:24 21.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ снова выдвинуло главу Росимущества Вадима Яковенко в состав совета директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Новороссийский морской торговый порт"... Яковенко В. В.", - говорится в сообщении. В ревизионную комиссию выдвинут замначальника отдела управления Росимущества Никита Кожемякин.
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Совет директоров НМТП состоит из семи человек. Помимо главы Росимущества туда входят вице-президент "Транснефти", председатель совета директоров "НМТП" Рашид Шарипов, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, гендиректор НМТП Сергей Киреев и вице-президент "Транснефти" Вячеслав Скворцов. При этом замминистра транспорта РФ Юрий Цветков является членом совета директоров НМТП по праву золотой акции.
Группа НМТП - третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Государство через Росимущество владеет 20% акций НМТП.
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Новороссийский морской торговый портПравительство РФНовороссийскЭкономикаМихаил МишустинРоссия
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