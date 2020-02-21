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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T21:40+0300
https://ria.ru/20200221/1565083529.html
ООН попросила у стран-доноров 500 миллионов долларов на помощь Идлибу
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РИА Новости

ООН попросила у стран-доноров 500 миллионов долларов на помощь Идлибу

21:40 21.02.2020
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourСитуация в провинции Идлиб
Ситуация в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
ООН, 21 фев – РИА Новости. ООН просит дополнительные 500 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил госсекретарь организации Антониу Гуттереш.
"По имеющимся расчетам, 2,8 миллиона человек на северо-западе Сирии нуждаются в гуманитарной помощи. Ранее в этом месяце мы думали, что понадобится оказать помощь 800 тысячам человек, перемещенных из-за недавнего и продолжающегося насилия, сейчас требуется что-то более значительное, и мы пересматриваем наши планы, срочно обращаясь к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 миллионах долларов для оказания помощи новым беженцам в предстоящие шесть месяцев", - заявил генеральный секретарь организации.
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По его словам, "по мере того, как уменьшается зона безопасности (в регионе), потенциальная возможность человеческих страданий увеличивается".
"Сирийскому кризису нет военного решения, единственное решение остается политическим. Созданные чужими руками страдания сирийского народа должны закончиться и должны закончиться сейчас", - сказал Гуттереш, призвав к немедленному прекращению огня.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГуттерешИдлиб (мухафаза)СирияООНВ мире
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