Умер актер из фильма "Люди в черном" Борис Лескин

"Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы!" — написала актриса.

Лескин родился в 1923 году в Кишиневе. В 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. С 1951-го по 1980 год работал в Большом драматическом театре города на Неве. С 1980 года играл на нью-йоркской театральной сцене и снимался в кино. Широкой аудитории он известен по таким картинам, как "Ханума", "Республика ШКИД", "Максим Перепелица", "Старая, старая сказка", "Люди в черном" и другие.