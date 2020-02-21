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Умер актер из фильма "Люди в черном" Борис Лескин
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РИА Новости

Умер актер из фильма "Люди в черном" Борис Лескин

21:15 21.02.2020 (обновлено: 21:58 21.02.2020)
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© Warner Independent Pictures (2005)Кадр из фильма "Свет вокруг"
Кадр из фильма Свет вокруг
© Warner Independent Pictures (2005)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин. Об этом в фейсбуке сообщила участница труппы МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.
"Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы!" — написала актриса.
По ее словам, жизнь Лескина была "разной, удивительной, невероятной".
Причина смерти не называется.
Лескин родился в 1923 году в Кишиневе. В 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. С 1951-го по 1980 год работал в Большом драматическом театре города на Неве. С 1980 года играл на нью-йоркской театральной сцене и снимался в кино. Широкой аудитории он известен по таким картинам, как "Ханума", "Республика ШКИД", "Максим Перепелица", "Старая, старая сказка", "Люди в черном" и другие.
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КультураБорис ЛескинЛенинградский театральный институт имени А. Н. ОстровскогоКишиневРоссияСША
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