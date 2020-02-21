Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-21T21:10+0300
https://ria.ru/20200221/1565083041.html
Болгарская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563843386_0:0:2842:1599_1036x0_80_0_0_aa384ada88457524cb89fe2173da3f36.jpg
РИА Новости

Болгарская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

21:10 21.02.2020
3133
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийХрам-памятник Святого Александра Невского в Софии
Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Священный синод Болгарской Православной Церкви (БПЦ) не примет участия во всеправославном совещании, которое по инициативе иерусалимского патриарха Феофила III состоится 26 февраля в Аммане, говорится в заявлении канцелярии Священного синода БПЦ.
"В связи с полученным от Его Блаженства патриарха Иерусалимского Феофила III письмом, в котором он приглашает на братское собрание предстоятелей поместных православных Церквей и их делегаций в Аммане, Священный синод Болгарской Православной Церкви объявляет, что воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не станет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании", - говорится в заявлении.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
17 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Всеправославное совещание в Филадельфии: при чем тут Госдеп
Отмечается, что "Священный синод Болгарской Православной Церкви выражает свою личную братскую любовь к Его Блаженству патриарху Иерусалимскому Феофилу III и глубокое почтение к Иерусалимскому патриархату, тысячелетнему хранителю животворящей Гробницы Господней".
По инициативе иерусалимского патриарха Феофила III через несколько дней в Иордании встретятся предстоятели поместных церквей для решения проблемы раскола православного мира. Во встрече в Аммане ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Помимо Иерусалимской, это Русская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
Вчера, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21241254
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеБолгарская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Амман (город)ИорданияВ мире
Рекомендуем
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Банкноты номиналом 1000 гривен
На Украине предупредили о снижении пенсий
Американские флаги в Вашингтоне
США ужесточат экспортный режим в отношении России
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Азовское побережье в Крыму
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Кадр из фильма Свет вокруг
Умер актер из фильма "Люди в черном" Борис Лескин
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния