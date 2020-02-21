Болгарская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

"В связи с полученным от Его Блаженства патриарха Иерусалимского Феофила III письмом, в котором он приглашает на братское собрание предстоятелей поместных православных Церквей и их делегаций в Аммане, Священный синод Болгарской Православной Церкви объявляет, что воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не станет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании", - говорится в заявлении.