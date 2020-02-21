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Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане
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РИА Новости

Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане

21:05 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек ООН Антониу Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии соглашения между США и радикальным движением "Талибан".
"Глава МИД Ирана и генсек ООН в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане", - сообщило министерство иностранных дел Ирана в своем Telegram-канале.
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Подобное заявление со стороны Вашингтона и талибов было сделано на фоне недавно объявленных результатов президентских выборов в Афганистане, где действующий президент страны Ашраф Гани был переизбран.
Талибы, реагируя на это, заявили, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Они также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
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Майк ПомпеоАнтониу ГуттерешМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаАфганистанТалибанООНВ мире
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