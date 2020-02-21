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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T21:07+0300
https://ria.ru/20200221/1565082612.html
Гутерреш призвал к немедленному установлению режима перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Гутерреш призвал к немедленному установлению режима перемирия в Сирии

20:54 21.02.2020 (обновлено: 21:07 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе может привести к более серьезной конфронтации с непредсказуемыми последствиями, заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он назвал развитие ситуации на земле в Сирии все более опасным.
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По словам генсека, сочинский меморандум России и Турции не работает. "На протяжении года мы наблюдали ряд наступлений сирийского правительства на земле при поддержке российских авианалетов", - сказал генсек ООН. Он добавил, что столкновения сил Сирии и Турции привели к гибели людей.
"Мы стоим перед лицом более серьезной конфронтации с крайне непредсказуемыми последствиями", - сказал Гутерриш.
Он сообщил, что "неоднократно призывал к немедленному установлению режима перемирия в Идлибе, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и избежать неконтролируемой эскалации".
Генсек ООН вновь повторил, что у сирийского конфликта нет военного решения, единственный путь – политический.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Антониу ГутеррешСирияООНВ мире
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