Гутерреш призвал к немедленному установлению режима перемирия в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

ООН, 21 фев – РИА Новости. Ситуация в сирийском Ситуация в сирийском Идлибе может привести к более серьезной конфронтации с непредсказуемыми последствиями, заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Он назвал развитие ситуации на земле в Сирии все более опасным.

По словам генсека, сочинский меморандум России и Турции не работает. "На протяжении года мы наблюдали ряд наступлений сирийского правительства на земле при поддержке российских авианалетов", - сказал генсек ООН. Он добавил, что столкновения сил Сирии и Турции привели к гибели людей.

"Мы стоим перед лицом более серьезной конфронтации с крайне непредсказуемыми последствиями", - сказал Гутерриш.

Он сообщил, что "неоднократно призывал к немедленному установлению режима перемирия в Идлибе, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и избежать неконтролируемой эскалации".