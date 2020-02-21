Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
"Мы намерены создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и повлиять на такие страны, как Россия и Китай, которые могут облегчить восстановление демократии в Венесуэле", - написал он в Twitter.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.