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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-21T20:07+0300
https://ria.ru/20200221/1565081838.html
Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/51/1563145109_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_e4f8e8e49cc476f708d8c00084956d0e.jpg
РИА Новости

Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле

20:07 21.02.2020
2047
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
"Мы намерены создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и повлиять на такие страны, как Россия и Китай, которые могут облегчить восстановление демократии в Венесуэле", - написал он в Twitter.
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В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроКитайВенесуэлаРоссияВ мире
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