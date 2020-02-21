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Небензя рассказал о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
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РИА Новости

Небензя рассказал о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

19:53 21.02.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 21 фев – РИА Новости. Новый проект технического содействия странам Центральной Азии в противодействии незаконному обороту легкого и стрелкового оружия, в том числе его поставкам террористам, будет полезен и странам региона, и экспертам ООН и ШОС, уверен российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Это первая в своем роде комплексная программа техсодействия под эгидой Всемирной организации, находящаяся на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью", - сказал он в пятницу на мероприятии, посвященном запуску программы.
По словам дипломата, проект, на реализацию первой фазы которого Россия выделила полмиллиона долларов, направлен на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия.
"Убежден, что предусмотренные проектом тренинги и обучающие семинары будут в равной степени полезны как для государств региона, так и для экспертов профильных органов ООН и ШОС", - сказал Небензя.
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Россия по мере реализации проекта готова также оказывать экспертную поддержку, добавил он.
Небензя отметил значение того, что в разработке и реализации программы наряду с управлением ООН по контртерроризму принимают участие исполнительный директорат контртеррористического комитета СБ ООН, управление ООН по наркотикам и преступности и управление ООН по разоружению. Проект рассчитан на 2020-2021 годы.
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Центральная АзияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНШОСООНРоссияВ мире
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