Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости, что на совместном заседании трех комитетов Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене ему не дали высказаться на тему борьбы с антисемитизмом и пересмотра итогов Второй мировой войны.

По его словам, главной темой на совместном заседании трех общих комитетов на зимней сессии ПА ОБСЕ было обсуждение темы борьбы с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью в регионе, где работает Организация.

"В том числе обсуждение вопроса непризнания Холокоста. Я записался на обсуждение, но господин (председатель ПА ОБСЕ Георгий) Церетели под предлогом, что не хватило времени, не дал мне слово, я был записан последним, хотя из нашей делегации двое выступали. А я бы хотел сказать, что, как мне кажется, обсуждая эту тему на заседании, никто не сказал о том, что Холокост - это одна из трагических историй Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сказал Онищенко.

По его словам была "допущена очень большая ошибка".

"Потому что мы должны искать ответы в истории, только так мы сможем понять, что нам делать в будущем. Не говоря о том, что сегодня переписывается история Второй мировой войны в целом, занижается роль победы Красной армии, извращается информация о жертвах, которые понес советский народ во Второй мировой войне, что среди этих жизней почти два миллиона погибло евреев - это и более миллиона убитых на Украине во время нацистской оккупации, и те солдаты, кто погиб, воюя в рядах Красной армии", - добавил Онищенко.

"Если мы забываем в целом то самое чудовищное явление в истории человечества, которой является Великая Отечественная война и Вторая мировая война, и не говорим о 75-летии Великой Победы в этой войне, мы с вами не можем объективно оценивать настоящее", - подчеркнул депутат.