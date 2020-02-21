Канада эвакуировала 129 своих граждан с лайнера Diamond Princess

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся. Всего на лайнере находились примерно 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.