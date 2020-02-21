Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T19:45+0300
https://ria.ru/20200221/1565081091.html
Канада эвакуировала 129 своих граждан с лайнера Diamond Princess
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564995666_0:9:2725:1542_1036x0_80_0_0_a2507ee99a6982b92906b72bbe98acfd.jpg
РИА Новости

Канада эвакуировала 129 своих граждан с лайнера Diamond Princess

19:45 21.02.2020
518
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Канада эвакуировала из Японии 129 своих граждан, которые ранее были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, сообщил в пятницу канадский МИД.
"Сегодня 129 канадцев вместе с сопровождающими их членами семей прибыли чартерным рейсом (из Токио - ред.) на базу вооруженных сил Канады в Трентоне", - говорится в заявлении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 17:08
Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess
Отмечается, что ни у одного из пассажиров по прибытии не были выявлены симптомы коронавируса COVID-19.
Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся. Всего на лайнере находились примерно 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.
Страхи/Ошибки
Страх заболеть коронавирусом
17 февраля, 12:00
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
200000
Обсудить 0
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗМИД КанадыКанадаЯпонияУханьТокиоВ мире
Рекомендуем
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess
Коронавирус 2019-nCoV
В Японии разрабатывают реагент, выявляющий коронавирус за 50 минут
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
СМИ: во Вьетнаме выздоровел самый юный пациент с коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Сотрудник городской больницы №3 Екатеринбурга
Жительницу Екатеринбурга принудительно изолируют из-за коронавируса
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
Зеленский рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
Мусульмане во время намаза
В ДУМ прокомментировали сообщения о намазе в общественных местах
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Тест на выявление коронавируса
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя рассказал о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" не предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния