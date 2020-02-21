Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Житель Новосибирска Роман Котик обратился к мэру города Анатолию Локтю с просьбой запретить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, в мэрии ответили, что он обратился не по адресу.
В пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" житель Новосибирска Роман Котик разместил фотографию обращения к градоначальнику с требованием запретить концерт Линдеманна в МВК "Новосибирск экспоцентр" 17 марта. Музыкант, по мнению заявителя, "пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка", а его гастроли в России якобы оскорбляют память воинов-победителей в преддверии 75-летия Победы. На выложенном в интернет фото обращения стоит печать общественной приемной мэрии Новосибирска.
В администрации Новосибирска РИА Новости пояснили, что Котик обратился не по адресу.
"Дело в том, что экспоцентр к Новосибирску не имеет никакого отношения, он располагается в Новосибирском районе и принадлежит частным лицам, в связи с чем заявителю нужно обращаться к ним", - сказал РИА Новости пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, отметив, что мужчине дадут соответствующий письменный ответ в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен выступят в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку своего нового альбома, тур стартует 2 марта в Санкт-Петербурге, концерт в Москве состоится 15 марта.