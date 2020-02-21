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2020-02-21T19:43+0300
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Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
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РИА Новости

Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein

19:43 21.02.2020
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© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
© AP Photo
НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Житель Новосибирска Роман Котик обратился к мэру города Анатолию Локтю с просьбой запретить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, в мэрии ответили, что он обратился не по адресу.
В пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" житель Новосибирска Роман Котик разместил фотографию обращения к градоначальнику с требованием запретить концерт Линдеманна в МВК "Новосибирск экспоцентр" 17 марта. Музыкант, по мнению заявителя, "пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка", а его гастроли в России якобы оскорбляют память воинов-победителей в преддверии 75-летия Победы. На выложенном в интернет фото обращения стоит печать общественной приемной мэрии Новосибирска.
В администрации Новосибирска РИА Новости пояснили, что Котик обратился не по адресу.
"Дело в том, что экспоцентр к Новосибирску не имеет никакого отношения, он располагается в Новосибирском районе и принадлежит частным лицам, в связи с чем заявителю нужно обращаться к ним", - сказал РИА Новости пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, отметив, что мужчине дадут соответствующий письменный ответ в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен выступят в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку своего нового альбома, тур стартует 2 марта в Санкт-Петербурге, концерт в Москве состоится 15 марта.
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КультураТилль ЛиндеманнRammsteinНовосибирск
Популярные комментарии
Ознакомьтесь с его "творчеством" в новом музыкальном проекте с русским матерным названием в английской транскрипции и вы поддержите этого жителя Новосибирска. Вот что пишут люди в сети: "Посмотрел последний клип Линдеманна "Till The End"... и вычеркнул пожилого фрика из списка интересных рок-музыкантов." "Крыша у Тиля и раньше подтекала, но сейчас ее окончательно сорвало и унесло в неведомые дали." "До момента просмотра клипа к творчеству Rammstein отношение было положительное. У Lindemann реально снесло крышу вместе с мозгами. Сочувствую петербужцам, Lindemann поимел их город."
21 февраля, 20:02
llenya.ivashchenko.72
15720003
Не нравится - не ходите на концерт и не мешайте другим.
21 февраля, 20:13
Svinka Ontherun
35110110
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