Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein

"Дело в том, что экспоцентр к Новосибирску не имеет никакого отношения, он располагается в Новосибирском районе и принадлежит частным лицам, в связи с чем заявителю нужно обращаться к ним", - сказал РИА Новости пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, отметив, что мужчине дадут соответствующий письменный ответ в соответствии с законодательством.