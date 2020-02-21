СК проверяет информацию об отравлении более 20 детсадовцев в Белгороде

"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет следователями выявлена публикация о происшествии с детьми в микрорайоне Новый Белгорода, как указано в публикации, в детском саду №14 у более чем 20 воспитанников произошли проблемы со здоровьем, предположительно, отравление, двое госпитализированы. В группах объявлен карантин", - говорится в сообщении.
Следствие в рамках процессуальной проверки изучает изложенные в СМИ факты. В детском саду, наряду со следователями, работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области, осматриваются группы, пищеблок, опрашиваются очевидцы.