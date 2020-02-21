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СК проверяет информацию об отравлении более 20 детсадовцев в Белгороде
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РИА Новости

СК проверяет информацию об отравлении более 20 детсадовцев в Белгороде

19:43 21.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 21 фев – РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ об отравлении более 20 детей в детсаду Белгорода, в группах которого после случившегося объявили карантин, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет следователями выявлена публикация о происшествии с детьми в микрорайоне Новый Белгорода, как указано в публикации, в детском саду №14 у более чем 20 воспитанников произошли проблемы со здоровьем, предположительно, отравление, двое госпитализированы. В группах объявлен карантин", - говорится в сообщении.
Следствие в рамках процессуальной проверки изучает изложенные в СМИ факты. В детском саду, наряду со следователями, работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области, осматриваются группы, пищеблок, опрашиваются очевидцы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 18:34
СК начал проверку после отравления детей в школе на Ставрополье
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияБелгородПроисшествия
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