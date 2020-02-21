СК проверяет информацию об отравлении более 20 детсадовцев в Белгороде

"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет следователями выявлена публикация о происшествии с детьми в микрорайоне Новый Белгорода, как указано в публикации, в детском саду №14 у более чем 20 воспитанников произошли проблемы со здоровьем, предположительно, отравление, двое госпитализированы. В группах объявлен карантин", - говорится в сообщении.