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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T19:47+0300
https://ria.ru/20200221/1565080907.html
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба

19:41 21.02.2020 (обновлено: 19:47 21.02.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США активно обсуждают с Турцией, как могут помочь стране в ситуации вокруг сирийского Идлиба, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.
"США и Турция являются стратегическими партнерами и союзниками. Мы ведем тесные консультации по ситуации в Идлибе, где атаки сирийского режима и РФ привели к тому, что почти миллион невинных граждан были перемещены, а турецкие солдаты были убиты", - заявили в ведомстве.
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Представитель госдепа подчеркнул, что "турецкие силы обладают правом на самооборону". "Мы решительно поддерживаем Турцию в этой сложной ситуации и ведем активные обсуждения того, как мы и другие в международном сообществе можем оказать поддержку", - добавил чиновник.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииСирияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСШАВ мире
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