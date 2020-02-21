США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США активно обсуждают с Турцией , как могут помочь стране в ситуации вокруг сирийского Идлиба , сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"США и Турция являются стратегическими партнерами и союзниками. Мы ведем тесные консультации по ситуации в Идлибе, где атаки сирийского режима и РФ привели к тому, что почти миллион невинных граждан были перемещены, а турецкие солдаты были убиты", - заявили в ведомстве.

Представитель госдепа подчеркнул, что "турецкие силы обладают правом на самооборону". "Мы решительно поддерживаем Турцию в этой сложной ситуации и ведем активные обсуждения того, как мы и другие в международном сообществе можем оказать поддержку", - добавил чиновник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.