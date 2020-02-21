Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро, поскольку находился за границей.
"Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля… на 14.00 (15.00 мск) 28 февраля", - говорится в документе.
В документе отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
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