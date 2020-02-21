Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T19:44+0300
https://ria.ru/20200221/1565080789.html
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/27/1561062737_0:204:2870:1818_1036x0_80_0_0_3266e143c30422b026e7b5a10d705243.jpg
РИА Новости

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

19:36 21.02.2020 (обновлено: 19:44 21.02.2020)
11149
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро, поскольку находился за границей.
"Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля… на 14.00 (15.00 мск) 28 февраля", - говорится в документе.
В документе отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
20 февраля, 20:15
Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины
133422112
Обсудить 7
112 УкраинаПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор оценил идею упростить получение гражданства жителям ряда стран
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Банкноты номиналом 1000 гривен
На Украине предупредили о снижении пенсий
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе
Анатолий Гриценко
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния