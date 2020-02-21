Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро, поскольку находился за границей.

"Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля… на 14.00 (15.00 мск) 28 февраля", - говорится в документе.

Ранее в Госбюро расследований уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.