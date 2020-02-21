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В Японии разрабатывают реагент, выявляющий коронавирус за 50 минут
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РИА Новости

В Японии разрабатывают реагент, выявляющий коронавирус за 50 минут

19:33 21.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Японская химическая компания Tosoh Corp. начала разработку нового реагента, который позволит выявить наличие короновирусной инфекции COVID-2019 менее чем за 50 минут, в то время как существующие ныне анализы занимают около шести часов.
"Tosoh начала разработку реагента для выявления нового коронавируса с помощью метода согласованной транскрипции-обратной транскрипции, где размножаются и выявляются нуклеиновые кислоты. Используя реагент и существующую систему тестирования TRCReady®-80, мы ставим перед собой задачу легко и менее чем за 50 минут выявлять новый коронавирус", - говорится в обнародованном пресс-релизе.
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К настоящему времени в Японии было подтверждено 743 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. В 634 случаях это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.
В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся.
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