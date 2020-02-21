В Японии разрабатывают реагент, выявляющий коронавирус за 50 минут

ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Японская химическая компания Tosoh Corp. начала разработку нового реагента, который позволит выявить наличие короновирусной инфекции COVID-2019 менее чем за 50 минут, в то время как существующие ныне анализы занимают около шести часов.

"Tosoh начала разработку реагента для выявления нового коронавируса с помощью метода согласованной транскрипции-обратной транскрипции, где размножаются и выявляются нуклеиновые кислоты. Используя реагент и существующую систему тестирования TRCReady®-80, мы ставим перед собой задачу легко и менее чем за 50 минут выявлять новый коронавирус ", - говорится в обнародованном пресс-релизе.

В настоящее время система японской компании позволяет в кратчайшие сроки выявлять норовирус, туберкулез, нетуберкулезные микробактерии и заболевания, передающиеся половым путем.

К настоящему времени в Японии было подтверждено 743 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. В 634 случаях это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.

В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.