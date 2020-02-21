Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом

"Девятнадцатого февраля в 24.00 (19.00 мск) число новых заразившихся по всей провинции исправляется с 349 до 775, общее число - с 62031 до 62457. Кроме того, общее число заразившихся по всей провинции к полуночи 20 февраля корректируется с 62662 на 63088", - говорится в заявлении регионального комитета здравоохранения.