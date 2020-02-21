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Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом

19:26 21.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй второй раз за пятницу скорректировали в сторону увеличения число заразившихся коронавирусом, теперь общая цифра составляет 63088 человек.
Ранее было скорректировано число новых зараженных COVID-19 в Хубэе за прошлые сутки: с 411 до 631.
Теперь власти пересчитали число новых заразившихся за 19 февраля. Их оказалось не 349, а 775.
"Девятнадцатого февраля в 24.00 (19.00 мск) число новых заразившихся по всей провинции исправляется с 349 до 775, общее число - с 62031 до 62457. Кроме того, общее число заразившихся по всей провинции к полуночи 20 февраля корректируется с 62662 на 63088", - говорится в заявлении регионального комитета здравоохранения.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Общее число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч.
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