Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй второй раз за пятницу скорректировали в сторону увеличения число заразившихся коронавирусом, теперь общая цифра составляет 63088 человек.
Ранее было скорректировано число новых зараженных COVID-19 в Хубэе за прошлые сутки: с 411 до 631.
Теперь власти пересчитали число новых заразившихся за 19 февраля. Их оказалось не 349, а 775.
"Девятнадцатого февраля в 24.00 (19.00 мск) число новых заразившихся по всей провинции исправляется с 349 до 775, общее число - с 62031 до 62457. Кроме того, общее число заразившихся по всей провинции к полуночи 20 февраля корректируется с 62662 на 63088", - говорится в заявлении регионального комитета здравоохранения.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Общее число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса