Осужденную россиянку Тэраду могут депортировать на родину в 2021 году

АЛЕКСАНДРИЯ (штат Виргиния, США), 21 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденная в Осужденная в США россиянка Мира Тэрада может быть депортирована на родину после отбытия наказания летом 2021 года, сообщил журналистам ее адвокат Джеффри Циммерман.

Суд приговорил Тэраду к 30 месяцам (2,5 годам) тюрьмы за отмывание денег, полученных от продажи кокаина.

"К следующему лету она уже может быть близка к тому, чтобы ее отправили в Россию ", - сказал Циммерман. По его словам, Тэраде засчитают восемь месяцев, уже отбытых в американской тюрьме, так что ей осталось сидеть 22 месяца, а за хорошее поведение срок ей могут снизить до примерно 17 месяцев.

При этом Тэраде не засчитают полгода, которые она провела в тюрьме в Финляндии, где ее арестовали в декабре 2018 года, уточнил адвокат. Тем не менее, добавил защитник, суд учел это обстоятельство и назначил срок ниже рекомендованных в подобном случае трех лет и десяти месяцев — именно столько предлагала дать Тэраде прокуратура.

Кроме того, у Тэрады конфискуют 78,3 тысячи долларов незаконной прибыли от продажи наркотиков. По словам адвоката, в условиях, когда Тэраду депортируют в Россию сразу после отбытия наказания, это скорее формальность. "У нее нет никаких денег", - сказал Циммерман.

На вопрос, доволен ли он приговором, адвокат отметил, что приговор был существенно ниже рекомендованного, хотя суд и не согласился освободить Тэраду сразу после процесса, как предлагала защита.

Апелляции по делу не будет, это было условием соглашения о признании вины.

По словам адвоката, Тэрада чувствует себя хорошо, но страдает от хронической боли в ноге. Бывший муж и подельник россиянки Алет Тэрада в 2015 году ранил ее из огнестрельного оружия.