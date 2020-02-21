В ДУМ прокомментировали сообщения о намазе в общественных местах

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Вопрос о том, где проходит черта, разграничивающая совершение намаза в общественном месте и нарушение общественного порядка, нуждается в обсуждении и осмыслении, заявил в пятницу РИА Новости первый зампредседателя Вопрос о том, где проходит черта, разграничивающая совершение намаза в общественном месте и нарушение общественного порядка, нуждается в обсуждении и осмыслении, заявил в пятницу РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов , комментируя дискуссию в соцсетях на тему молящихся во дворе жилого дома в Москве мусульманах.

Ранее один из жителей района Новогиреево опубликовал в социальных сетях фотографию, на котором курьеры по доставке еды молятся за предприятием быстрого питания, во дворе жилого дома. Пользователи начали бурно обсуждать снимок, выражая, в частности, обеспокоенность выбором общественного места для молитвы.

Очевидно, что в факте совершения кем-либо молитвы нет ни административного правонарушения, ни тем более какого-то криминала. Но молитва, как личное дело каждого, не должна переходить границы его ответственности, и не (должна) мешать общественному порядку. Дамир Мухетдинов первый зампредседателя Духовного управления мусульман России первый зампредседателя Духовного управления мусульман России

По его словам, вопрос о том, где проходит черта, разграничивающая совершение молитвы частным лицом и нарушение общественного порядка, нуждается в обсуждении и осмыслении, и "он того же порядка, как и вопрос о допустимости ношения головного убора мусульманками в публичных местах или госучреждениях".

"Здесь я считаю важным подчеркнуть, что только сознательность человека, сформированная общим видением принципов и целей практикуемой религии, будет определять поведение человека, выстраивая правильную иерархию потребностей и ответственности", - отметил религиозный деятель.

По мнению Мухетдинова, большое значение здесь имеют мечети – именно в них "прививается религиозная культура и этика сосуществования в таких поликультурных, многонациональных и многорелигиозных обществах как наше, внутреннее чувство такта по отношению к нормам общественной жизни данной конкретной местности".

Первый замглавы ДУМ РФ считает, что нужно позволить строить мусульманам мечети в соответствии с их потребностями, тогда "горожане больше не будут лицезреть молящихся на снегу и в лужах мусульман".

Собеседник агентства также призвал не смешивать такие понятия, как публичное богослужение и молитвы, совершаемые верующими в частном порядке. Публичное богослужение совершается общиной под руководством имама, и под ним у мусульман могут рассматриваться пятничная молитва, две традиционные праздничные молитвы дней Разговения и Жертвоприношения (праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам), а также молитвы об испрашивании дождя, погребальная молитва и другие. Они все проводятся в храмах и на прилегающих к ним территориях, пояснил Мухетдинов.