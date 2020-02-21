США еще не приняли решение о размещении ЗРК Patriot в Турции

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США в курсе запроса Турции на размещение ЗРК Patriot вблизи границы Сирии, но решение пока не принято, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.

"Мы в курсе запроса на ракеты Patriot в Турции вблизи сирийской границы, но решения пока нет. Мы продолжим вести переговоры с турецкими властями по тревожной ситуации в Идлибе", - сообщил американский чиновник.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон может направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он добавил, что Анкара не призывает при этом США к прямому военному вмешательству.

До этого минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Протурецкие боевики при поддержке артиллерии Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.