Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T19:52+0300
https://ria.ru/20200221/1565080194.html
США еще не приняли решение о размещении ЗРК Patriot в Турции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1036x0_80_0_0_93011a6161b77b71864b4958321e8206.jpg
РИА Новости

США еще не приняли решение о размещении ЗРК Patriot в Турции

19:22 21.02.2020 (обновлено: 19:52 21.02.2020)
1034
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США в курсе запроса Турции на размещение ЗРК Patriot вблизи границы Сирии, но решение пока не принято, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.
"Мы в курсе запроса на ракеты Patriot в Турции вблизи сирийской границы, но решения пока нет. Мы продолжим вести переговоры с турецкими властями по тревожной ситуации в Идлибе", - сообщил американский чиновник.
Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон может направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он добавил, что Анкара не призывает при этом США к прямому военному вмешательству.
До этого минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Протурецкие боевики при поддержке артиллерии Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.
Россия призывала турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
19 февраля, 19:29Война в Сирии
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
3522419
Обсудить 1
Война в СирииПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Министерство обороны СШАТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле
Молоток судьи
Осужденную россиянку Тэраду могут депортировать на родину в 2021 году
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Здание Пентагона. Архивное фото
США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
Турция будет действовать в Идлибе, исходя из переговоров с Россией
Ситуация в провинции Идлиб
ООН попросила у стран-доноров 500 миллионов долларов на помощь Идлибу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Гутерреш призвал к немедленному установлению режима перемирия в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния