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Россия донесла в ОБСЕ свою позицию о ситуации вокруг Sputnik Эстония
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РИА Новости

Россия донесла в ОБСЕ свою позицию о ситуации вокруг Sputnik Эстония

19:14 21.02.2020 (обновлено: 19:15 21.02.2020)
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© SputnikБаннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
© Sputnik
ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене донесла свою позицию о грубом нарушении прав человека в ситуации со Sputnik Эстония, сообщил в пятницу журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Толстой возглавлял российскую делегацию.
"Мы эту позицию довели до коллег в Ассамблее и будем дальше настаивать на том, чтобы грубые нарушения прав человека, которые происходят в Эстонии, были прекращены. Иначе мы их сами прекратим", - сказал Толстой.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Студия радио Sputnik в Таллине
10 февраля, 11:39
Положение критическое. Посол оценил ситуацию вокруг Sputnik Эстония
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